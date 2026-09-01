6-годишно дете е в болница след инцидент с тротинетка край Велинград

Д ете на 6-годишна възраст е пострадало при падане от тротинетка. Инцидентът е станал на една от улиците във велинградското село Биркова.

11-годишно дете е с опасност за живота след падане с електрическа тротинетка край Берковица

Детето само е управлявало електрическото превозно средства, което е противозаконно, предава БНР.

При падането е получило сериозна травма на главата, което е наложило транспортирането му от велинградската болница в здравно заведение в Пловдив.

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

По случая е образувано досъдебно производство.

Установява се кой е предоставил тротинетката на детето.