Р усия е натрупала уникален опит в противодействието срещу оръжията, произведени от Запада, в Украйна и е готова да го сподели със своите съюзници, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руския заместник-министър на отбраната Александър Фомин.

Той говори днес на Сяншанския форум за сигурност в китайската столица Пекин - най-голямата годишна проява на военната дипломация в Китай.

Генерал-полковник Фомин каза, че военната кампания на Москва е преоткрила модерните оръжия и е показала, че руското въоръжение е годно за противодействие срещу военната продукция на Запада, допълва агенцията.

NATO countries are making plans to send troops to Ukraine in order to create conditions to force Russia to negotiate on Ukraine's formula, Russian Deputy Defense Minister Alexander Fomin stated during the Xiangshan Security Forum being held in China.



