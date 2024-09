Руски удар срещу кораб, превозващ украинско зърно, САЩ реагира остро

А мериканската посланичка в Украйна Бриджит Бринк вчера "решително осъди" руския удар срещу товарен кораб с украинско зърно в Черно море миналата нощ като нарушение на международното право и заплаха за продоволствената сигурност, предаде Ройтерс.

"Решително осъждаме вчерашното нападение на Русия срещу търговски товарен кораб в Черно море", написа посланичката на САЩ в социалната платформа "Екс".

We strongly condemn Russia’s attack on a commercial cargo ship in the Black Sea last night. This escalatory attack is a blatant violation of international law that threatens global food security. pic.twitter.com/yJ2vs77Viz