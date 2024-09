След срещата в Киев: САЩ не са взели решение по въпроса за далекобойните ракети

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкън и президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на вчерашната си среща в Киев не са взели никакви решения относно използването на американски оръжия за удари дълбоко в Русия, съобщи американският телевизионен канал „Ей Би Си Нюз“, позовавайки се на съветник на украинския президент.

Зеленски и Блинкън са обсъдили премахването на забраната за удари дълбоко в руска територия и доставките на оръжия, според съветник на Зеленски, запознат със срещата. Зеленски е предал на Блинкън подробен план как Украйна може да използва ракетите с голям обсег за удари срещу Русия и му е дал списък с възможни цели, каза съветникът. Служителят обаче подчерта, че не са взети решения по този въпрос.

Киев отдавна настоява за разрешение от САЩ да нанася удари по военни цели в рамките на руските граници.

The USA and UK will strike directly at Russian cities.

Blinken and the British Foreign Secretary are traveling to Kyiv to announce permission for long-range strikes against Russia, a Congressional correspondent for the American publication Axios says. pic.twitter.com/K4f3SwyY6b