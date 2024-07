Русия превзе още едно село в Източна Украйна

Р усия заяви, че е превзела още едно село в Източна Украйна.

Москва продължава да постига успехи на бойното поле в конфликта, който продължава вече трета година, предаде АФП.

"Части от войските "Восток" превзеха село Урожайне в Донецка област", съобщи руското министерство на отбраната в ежедневния си доклад.

#WorldNews: #Russia on Sunday said it had captured another village in eastern #Ukraine as it continues to make battlefield gains in the conflict that is now into its third year.https://t.co/1O70mjmXKw