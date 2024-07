Рекордни загуби на Русия в Украйна

С реднодневните руски загуби - убити и ранени в Украйна през май и юни 2024 г., са нараснали до нови рекорди, от 1262 и 1163 за съответния месец, сочат данните на британското военно разузнаване.

Като цяло Русия вероятно е загубила над 70 000 души през последните две месеца, съобщава британското военно разузнаване в X.

Фукар: Русия не може да си позволи да спечели или да загуби войната в Украйна

Нарастването на загубите отразява отварянето от Русия на нов фронт в Харковска област, като същевременно руската армия поддържа същия темп на офанзивни операции в другите направления.

Макар и този подход да засилва натиска от Русия върху фронтовата линия, ефективната украинска отбрана и недостатъчно бучените руски войници ограничават възможностите за тактически успех, смята британското военно разузнаване.

Русия плаща кървава цена за победа в Украйна

Броят на руските загуби вероятно ще продължи да бъде средно над 1000 на ден и през следващите два месеца, докато Русия продължава да се опитва завземе украинските позиции с числено превъзходство, прогнозира британското военно разузнаване.

