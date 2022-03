Русия предупреди кога би използвала ядрено оръжие

Р усия би използвала ядрени оръжия само когато съществува заплаха за съществуването на страната, а не в резултат на продължаващата война в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за PBS Newshour в понеделник, цитиран от Си Ен Ен (CNN).

„Какъвто и да било резултат от операцията (в Украйна), разбира се, не е причина за използване на ядрено оръжие.

Имаме концепция за сигурност, която много ясно гласи, че само когато има заплаха за съществуването страната ни, можем да използваме и реално ще използваме ядрени оръжия, за да премахнем заплахата за съществуването на нашата страна”, обясни Песков.

.@ryanchilcote spoke to a Kremlin spokesman about Russia's ongoing conflict with Ukraine and asked about the potential use of nuclear weapons.



"No one is thinking about using...a nuclear weapon," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. pic.twitter.com/0Q5poykjZn