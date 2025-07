Р уското Министерство на отбраната днес заяви, че силите му снощи успешно са поразили военни цели в Киев с високопрецизни оръжия с голям обсег и че войските му са превзели селището Предтечине в Донецка област, предаде Ройтерс.

Русия каза, че ударите са били насочени срещу украински предприятия за производство на дронове, военно летище и петролна рафинерия.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле чрез независими източници.

Happy 4th of July, Americans! 🥳 Watch your billions in tax dollars go up in smoke. REAL fireworks, courtesy of the grand spectacle you created abroad. Enjoy the show!



Russia’s dropped some precision bombs on Kyiv, targeting Ukraine’s military and drone factories.



Why, you… pic.twitter.com/OB7GWf29P1