Зеленски: Атаката на Русия беше умишлено масирана и цинична

С реднощната руска атака срещу Украйна бе една от най-големите досега и Русия няма да престане с ударите си без мащабен натиск, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в "Екс", цитиран от Ройтерс.

Рекордна въздушна атака: Русия изстреля над 500 дрона по Украйна

"За всеки подобен удар срещу хората и човешкия живот те трябва да усетят съответните санкции и други удари по тяхната икономика, приходи и инфраструктура", написа Зеленски, като нарече атаката "умишлено масирана и цинична".

"За пореден път Русия показва, че няма намерение да прекрати войната и терора", добави президентът на Украйна.

