Русия стана първата страна, която официално призна управлението на талибаните в Афганистан

Р усия стана първата страна, която официално призна управлението на талибаните. Външният министър на Афганистан Амир Хан Мутаки го нарече "смело" решение, предаде ВВС.

Той се срещна с посланика на Русия в Афганистан, Дмитрий Жирнов, в Кабул в четвъртък, 3 юли, където Жирнов официално предаде решението на своето правителство да признае Ислямското емирство Афганистан.

Мутаки заяви, че това е "нова фаза на положителни отношения, взаимно уважение и конструктивен ангажимент" и че промяната ще послужи като "пример" за други страни.

Талибаните търсят международно признание и инвестиции, откакто се върнаха на власт през август 2021 г., въпреки съобщенията за нарастващи нарушения на човешките права. "Вярваме, че актът на официално признаване на правителството на Ислямското емирство Афганистан ще даде тласък на развитието на продуктивно двустранно сътрудничество между нашите страни", се казва в изявление на руското външно министерство.

В него се отбелязва, че Русия вижда потенциала за "търговско и икономическо" сътрудничество в "енергетиката, транспорта, селското стопанство и инфраструктурата" и ще продължи да помага на Кабул в борбата с тероризма и трафика на наркотици.

