Русия очаква отговора на Украйна за предложението от Путин

К ремъл днес заяви, че Украйна не е отговорила на многобройните предложения на руския президент Владимир Путин за започване на преки мирни преговори и че не е ясно дали ще спази обявеното от него тридневно прекратяване на огъня през май, предаде Ройтерс.

"Именно президентът Путин многократно е казвал, че Русия е готова, без никакви предварителни условия, да започне процеса на преговори", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Досега не сме получили отговор от киевския режим", поясни той.

Путин вчера обяви тридневно прекратяване на огъня във войната в Украйна от 8 до 10 май, когато Русия планира пищни тържества по повод 80-годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Zelensky respond to President Putin’s cease fire declaration :

We in Ukraine never wanted a single second of this war. Back on March 11, we responded positively to the American proposal for a full ceasefire. We made our own proposal to Russia – bilaterally – to halt strikes at… pic.twitter.com/aoW52libJf