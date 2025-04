Кремъл: Няма нареждане от Путин за удължаване на великденското примирие

Н яма нареждане от руския президент Владимир Путин за удължаване на великденското примирие в Украйна, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Срокът на примирието изтича днес в полунощ.

Великденското примирие между Киев и Москва се превърна в дипломатически фарс

"Други нареждания не са били давани", каза Песков за ТАСС, в отговор на въпрос дали примирието ще изтече тази нощ или може да бъде удължено.

