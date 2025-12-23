Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че очаква Русия да предприеме тежки атаки срещу Украйна по Коледа, предаде ДПА.

Зеленски отбеляза пред дипломати в Киев, че за Русия е нещо съвсем нормално да нанася масирани удари по Коледа.

Той уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи.

Украйна празнува Коледа на 25 декември, в съответствие със западната традиция, въпреки че много украинци се придържат към православните традиции и отбелязват празника на 7 януари, както е и в Русия.

Във вчерашното си вечерно обръщение Зеленски каза още, че очаква украинската делегация, която води разговори за мир с американския специален представител Стив Уиткоф в Маями, да се върне днес в Украйна.

Украинският лидер заяви, че иска да чуе подробности за проведените в САЩ преговори.

След като проведе отделни разговори с украинската и руската страна, Уиткоф посочи, че преговорите са били конструктивни.