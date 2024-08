Русия и Украйна си размениха въздушни удари

Р уските власти съобщиха за нови украински обстрели в гранични области, предаде ТАСС.

Свалена украинска ракета е паднала върху жилищна сграда в град Курск, предизвиквайки пожар, каза изпълняващият длъжността губернатор на едноименния регион Алексей Смирнов.

Нанесени са щети и на автомобили, допълни кметът Игор Куцак.

Тази седмица украинските въоръжени сили предприеха изненадващо настъпление в Курска област. Ситуацията в руския граничен регион остава неясна.

Снощи украинският президент Володимир Зеленски коментира операцията за първи път, като заяви, че страната му умее да раздава справедливост.

В. "Ню Йорк таймс" междувременно писа, като се позова на анализатори, че Русия вероятно е успяла да забави украинското настъпление в Курска област, но сраженията продължават.

Seven ambulances arrived at the scene of the shelling of the Ukrainian Armed Forces in #Kursk. Cars are burning in the courtyard of the house where the downed Ukrainian missile fell. pic.twitter.com/Q6J7OvZYs2