Зеленски с първи коментар за украинското нахлуване в Курска област

У краинският президент Володимир Зеленски днес за пръв път коментира навлизането на силите на Украйна в южната руска Курска област, пет дни след като бе съобщено за началото на офанзивата, предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски заяви, че главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски го е информирал за "напредването на войната в територията на агресора".

Zelensky’s first explicit acknowledgment of Ukraine’s surprise incursion into Russia’s Kursk region.



He says all his soldiers deserved to be celebrated this week and he received fresh reports today from top commander Syrskyi “regarding the front and our actions and pushing the… pic.twitter.com/MYTa2FpeNK