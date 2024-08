"Терористична атака": Русия евакуира 76 000 цивилни от Курска област

Р усия е евакуирала повече от 76 000 души от граничните райони в западната си област Курск, откакто Украйна започна изненадващата офанзива.

"Повече от 76 000 души са временно преместени на безопасни места", предаде ТАСС, цитирайки изявление на служител от регионалното министерство на извънредните ситуации.

#Russia has evacuated more than 76,000 people from border areas in its western #Kursk region since Tuesday, when #Ukraine launched a surprise cross-border offensive, Russian media report.https://t.co/NtR3p0fDuM