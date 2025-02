Русия и Украйна си размениха нова серия удари

У краинската противовъздушна отбрана свали 40 от изстреляните от Русия 55 дрона през тази нощ, съобщиха днес военновъздушните сили на Украйна, цитирани от Ройтерс.

Според украинските ВВС още 13 руски дрона са били отклонени чрез средства за радиоелектронна борба и не са достигнали целите си.

The Ukrainian air defence forces shot down 40 of 55 Russian Shahed drones.

13 drones disappeared from radar, presumably as a result of electronic warfare systems (EW). pic.twitter.com/H0xEUqxArh