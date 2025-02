Зеленски: Разговорите между САЩ и Русия за войната, които изключват Украйна, биха били опасни

У краинският президент Володимир Зеленски даде вчера в Киев интервю за Асошиейтед прес в ключов момент от почти тригодишната война срещу пълномащабното нахлуване на Русия, съобщи АП.

Агенцията отбелязва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещал да сложи край на войната в рамките на шест месеца след встъпването си в длъжност, но позициите на двете страни са доста далече една от друга и не е ясно как може да бъде осъществено споразумение за прекратяване на огъня.

Междувременно украинските войски продължават да губят територии в Източна Украйна, а страната е изправена пред почти ежедневни руски атаки, насочени срещу жилищни сгради и инфраструктура, което поражда опасения, че руският президент Владимир Путин предпочита да не рискува, защото вярва, че ще победи във войната.

Володимир Зеленски ще представи план от 10 точки за вътрешната сигурност

Ето някои основни моменти от интервюто на АП със Зеленски:

Зеленски каза, че разговорите между САЩ и Русия за войната в неговата страна, които изключват Украйна, биха били "опасни" и той се стреми към повече комуникация между администрацията на президента Тръмп и Киев. Забележките му бяха в отговор на коментарите на Тръмп от петък, който заяви, че американски и руски официални лица "вече разговарят" за прекратяване на войната.

Тръмп каза, че администрацията му е провела "много сериозни" разговори с Русия, но не съобщи подробности. Зеленски заяви, че екипът му е в контакт с администрацията на Тръмп, но тези дискусии са на "общо ниво" и той смята, че скоро ще се проведат лични срещи за разработване на по-подробни споразумения.

Планираното посещение на специалния пратеник на Тръмп за Русия и Украйна Кийт Келог бе отложено. Зеленски каза, че то ще бъде пренасрочено. Той също така заяви, че с Тръмп са обсъдили среща за разработване на план за споразумение за прекратяване на огъня. Зеленски изрази надежда, че това ще доведе до разговори с руски официални представители.

АП отбелязва, че ключово важен въпрос, който ще бъде в основата на всяко предложение за прекратяване на огъня, ще бъде готовността на Русия да участва в разговори, особено сега, когато нейните сили изглежда имат надмощие на бойното поле. Зеленски каза, че Путин тълкува директните преговори с Киев като водещи до неуспех. Според него Тръмп би могъл да привлече Путин на масата за преговори чрез заплахата от санкции, насочени към енергийната и банковата система на Русия, както и чрез продължаващата подкрепа за украинските военни.

