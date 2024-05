Русия експулсира британския аташе по отбраната

Р усия съобщи днес, че експулсира британския аташе по отбраната Ейдриън Когил в отговор на отнемането миналата седмица на дипломатическия статут на руския военен аташе във Великобритания, предаде Ройтерс.

Отговорът на Русия бе обявен в изявление на министерството на външните работи, в което се казва, че Москва ще предприеме и други, неуточнени стъпки.

