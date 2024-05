Великобритания ще експулсира руския аташе по отбраната

В еликобритания заяви днес, че ще изгони руския аташе по отбраната, ще отнеме дипломатическия статут на някои имоти и ще ограничи срока на валидност на дипломатическите визи, предаде Ройтерс.

Британският министър на вътрешните работи Джеймс Клевърли каза, че решението е в отговор на злонамерена дейност от Русия на територията на Обединеното кралство и Европа.

През април британски гражданин беше обвинен в предполагаема враждебна дейност срещу държавата с цел да се облагодетелства Русия, включително организирани палежи на търговски имоти, свързани с Украйна, припомня Ройтерс.

