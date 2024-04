Русия е унищожила почти всички украински топлоелектрически централи

П ри атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които руската армия предприе през последния месец, са били унищожени или завзети повечето топлоелектрически централи в нападната страна, предаде ДПА, като се позова на изявления на засегнатите компании и публикации в украински медии.

"След последния обстрел и разрушаването на ТЕЦ "Трипиля" държавната компания "Центенерго" загуби 100% от капацитета си за производство на електроенергия", съобщи днес новинарският сайт "Украинска правда".

Информацията бе оповестена след разрушаването на топлоелектрическата централа край Змиев в Харковска област, Източна Украйна. Електроцентралата "Углегорск" в Донецка област, която също е собственост на "Центренерго", е под руски контрол от лятото на 2022 г.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна ДТЕК заяви, че пет от шестте ѝ електроцентрали са понесли сериозни щети и само 20% от капацитета ѝ за производство на електроенергия е останал невредим. Според "Украинска правда" обаче след последните атаки този процент е намалял.

В не по-добро положение се намира и третият оператор на топлоелектрически централи – "Донбасенерго“. Електроцентралата край Старобешево в Донецка област е под контрола на проруските сепаратисти от 2015 г. насам. Втората електроцентрала на компанията - край град Славянск - редовно е подлагана на обстрел, съобщиха представители на "Донбасенерго".

Русия атакува и украински водноелектрически централи. Ракетни атаки през март извадиха от строя голямата ВЕЦ "Днепър" в Запорожка област.

