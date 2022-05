Русия: CoolCola вместо Coca Cola и Fancy вместо Fanta

Р уският завод "Очаково" започна производство на аналози на Coca-Cola, Fanta и Sprite. Имитиращите напитки са озаглавени CoolCola, Fancy и Street.

Производителят отбелязва, че новият асортимент е „с класически вкусове на любимите безалкохолни напитки“.

The Russian versions of Coca-Cola drinks are Cool-Cola (Coca-Cola), Fancy (Fanta), and Street (Sprite). All names are made in the style of Coca-Cola logos, and the vendor claims "the same taste". pic.twitter.com/YLxeTxfaKs