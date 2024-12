Румъния: Руска ракета наруши въздушната ни граница

Р умъния съобщи днес, че не е констатирала нарушение на въздушно си пространство от руска ракета, насочена към Украйна, както твърди Киев, предаде Франс прес.

„От данните на румънските системи за въздушно наблюдение и от данните, предоставени от средствата на страните от НАТО, които допълват наблюдението в зоната на отговорност на Румъния, не беше потвърдено, че самолетът е пресякъл румънското въздушно пространство“, заявиха от румънското Министерство на отбраната.

Romania Says No Violation Of Airspace By Russian Missilehttps://t.co/fVHeV28GjG pic.twitter.com/WmG1Rqoi4F