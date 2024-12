Официално: Приеха България и Румъния в Шенген и по суша

Б ългария и Румъния влизат напълно в Шенгенското пространство от 1 януари 2025 година. Решението беше взето официално на редовното заседание на Европейския съвет по правосъдие и вътрешни работи в Брюксел.

След бурен скандал: Нидерландия отстъпи за пълноправното членство на България и Румъния в Шенген

"От 1 януари 2025 г. контролът по сухопътните ни граници отпада. Той ще бъде възстановен на българо-румънската граница. Там ще се извършва на случаен принцип и на база на анализ на риск, когато имаме данни за автомобили или лица", заяви министърът на вътрешните работи пред журналисти в Брюксел.

В понеделник Австрия обяви, че вдига ветото си за сухопътните граници. Едно от изисквания на правителството във Виена е контролът между България и Румъния да бъде запазен и през първите 6 месеца на 2025 година, но той няма да е 100-процентов. От 31 март насам двете страни се присъединиха в Шенген по въздух и море.

Всичко, което трябва да знаете за Шенген

Шенгенското пространство без контрол по вътрешните си граници е едно от най-ценените от гражданите на ЕС постижения на европейската интеграция, пише БНТ. Започнало като междуправителствен проект между пет държави членки през 1985 г. — Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция — то постепенно се разшири, за да се превърне в най-голямото пространство на свободно движение в света. Освен че улеснява свободното движение на хора без контрол по вътрешните граници, Шенгенското пространство е от значителна полза за европейската икономика.

Политическите отзиви у нас:

„Днес е исторически ден за България, за българските граждани и бизнес, за правителството и за всички служители на Министерството на вътрешните работи. Това е един заслужен резултат на всички наши действия, които сме изпълнявали през последните години. Те бяха свързани с много усилия на МВР, които вложихме на българо-турската граница с всички използвани средства“, каза силовият министър Атанас Илков.

„Всичките ни резултати и отговорността, която показахме като институция, доведоха именно до днешния резултат, за което искам да изкажа огромната си благодарност към всички колеги в министерството“, допълни Илков.

Атанас Илков използва случая да благодари на колегите си от Румъния и Гърция за съвместната работа. „Отговорностите ни ще продължат. Няма да отхлабваме предприетото, напротив засилваме нашата дейност. От 2 януари ще имаме контингент от 100 служители на австрийската, унгарската и румънската полиция, в това и българската гранична полиция“, припомни министърът.

През сълзи Илков съобщи, че се вълнува много от новината. „Отворихме шампанското в залата. Всички се вълнуваха. Аз най-много се вълнувам. Благодаря ви още веднъж“, допълни той.

Министерствата на външните работи на България и Румъния пък публикуваха съвместно изявление:

"Република България и Румъния силно приветстват приетото днес, 12 декември, единодушно Решение на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, за завършване на процеса на пълна интеграция на двете страни в Шенгенското пространство. Това е историческо решение, бележещо края на процеса на присъединяване на държавите към зоната за свободно движение в ЕС, основна цел, както на България, така и на Румъния от момента на тяхното присъединяване към Европейския съюз.

С приемането на днешното Решение на Съвета на ЕС, 1 януари 2025 г. става официално датата, на която ще бъдат премахнати проверките на лица на вътрешните сухопътни граници с и между България и Румъния. Те изразяват дълбокото си задоволство от това ново признание за ролята им на последователни участници в укрепването на европейската сигурност, включително чрез ефективна и пълна защита на външните граници на ЕС. В допълнение, с това дългоочаквано решение още веднъж се потвърждава изпълнението и от двете държави на всички шенгенски изисквания.

Присъединяването на двете страни към зоната за свободно движение ще донесе преки ползи за техните граждани, ще увеличи икономическите възможности за бизнеса и ще насърчи растежа в рамките на единния пазар. Това е потвърждение на ценностите и принципите, които укрепват доверието на техните граждани в европейския проект. От този момент нататък българските и румънските граждани имат право да се възползват изцяло от предимствата на свободното движение в рамките на Шенгенското пространство.

Този важен положителен резултат от процеса на присъединяване към Шенген стана възможен благодарение на интензивната работа през последните години, и на засиленото и последователно двустранно и регионално сътрудничество, развивано от двете страни с активната подкрепа на европейските институции. С последователния си принос Република България и Румъния предоставиха необходимите резултати и гаранции за укрепване на дългосрочната устойчивост на зоната за свободно движение в ЕС.

Република България и Румъния изразяват своята благодарност към всички европейски партньори - институциите на ЕС, държавите-членки, както и към настоящото Унгарско председателство и миналите председателства на Съвета на ЕС, които ни подкрепяха по време на процеса. Двете страни остават ангажирани със своя съществен принос за защитата на външните граници на ЕС и за укрепването на европейския проект".

Реакциите на световните лидери:

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува коментар в социалната мрежа Х.

„Готово е. Решено е. Заслужено е. Румъния и България ще се присъединят изцяло към Шенген на 1 януари 2025 г. Поздравления за хората от двете държави, които работиха упорито и дълго за това. Един по-силен Шенген означава по-сигурна и по-обединена Европа“, написа тя.

It’s done. It’s decided. It’s deserved.



Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.



Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.



A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether 🇪🇺🇷🇴🇧🇬 pic.twitter.com/lcgMFCWK69