Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

Б ългария и Турция имат привилегията да се намират на пресечната точка на Европа и Азия, което прави пътните коридори, железопътните линии и модернизирането на граничните пунктове стратегически фактор за развитието на целия регион. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с бившия премиер на Турция Бинали Йълдъръм и посланикът на Анкара Мехмет Уянък.

В публикацията във Facebook Борисов допълва, че съвместните усилия в борбата срещу нелегалната миграция между правоохранителните органи на двете страни, включително съвместни обучения, обмен на информация и прилагане на съвременни технологии, вече носят резултати.

"Нелегалната миграция остава чувствителен въпрос за България и Турция, но има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към България", допълва той.

"Отличните отношения между София и Анкара се градят върху постоянен диалог и взаимно уважение. Тази стабилност в отношенията дава възможност на двустранните инициативи да се превръщат в реални проекти, които имат конкретни резултати", пише още Борисов.

В началото на юли вътрешните министри на България и Австрия – Даниел Митов и Герхард Карнер, откриха нова сензорна линия за контрол на българо-турската граница. Тя е част от мащабен проект на стойност 170 млн. лева, като средствата са осигурени от Европейската комисия (ЕК). Първите над 2,5 км са изградени в района на село Голям Дервент, в зоната за отговорност на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Елхово.

Очаква се до края на 2026 г. новата сензорна линия с 250 камери да покрие 100-те км от границата, незащитени до момента с видеонаблюдение, обясни директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов.