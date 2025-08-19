Описват щетите след огнения ад в Българово

О бщинска комисия започва опис на щетите, нанесени след големия пожар в Българово. Предстои да бъдат обстойно проверени унищожените от пламъците близо 4 хиляди декара общинска собственост, както и разрушената общинска инфраструктура.
Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна
Започна и приема на заявления от пострадалите собственици на имоти във вилна зона "Лозниците", информира NOVA.
Предстоят огледи на терен на всички близо 20 опожарени вили и къщи, като най-засегнатите могат да кандидатстват за финансова подкрепа от социалното министерство и Агенция "Социално подпомагане".
Големият пожар избухна в събота по обяд във вилна зона “Лозниците” в Българово. Над 15 постройки и 4 хиляди декара борова гора изгоряха. При стихията беше обгазена и 85-годишна жена. Кметът на Бургас активира системата за предупреждение BG Alert, а хората бяха евакуирани.
Евакуират живущите в Българово заради голям пожар
Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на две къщи.
В гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци.
Причините за пожара се разследват, има установен извършител, който е задържан.
Образувано е досъдебно производство.