Швейцария предлага имунитет на Путин

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

19 август 2025, 14:54
Ш вейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвиненията срещу него пред Международния наказателен съд, при условие че той дойде „за мирна конференция“.

Това увери швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис, цитиран от АФП.

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

Миналата година федералното правителство на Швейцария определи „правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест. Ако това лице дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, коментира Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн.

Вчера френският президент Еманюел Макрон предложи срещата между руския държавен глава Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски да се проведе в швейцарския град Женева.

