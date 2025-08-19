Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

М адона навърши 67 години със стил!

Изпълнителката отбеляза рождения си ден в Сиена, Италия, изпълнявайки едно от дългогодишните си желания – да наблюдава прочутото конно състезание Палио.

Звездата бе в компанията на приятеля си, 28-годишния бивш футболист Акийм Морис, както и на дъщерите си – 19-годишната Мърси и 28-годишната Лурдес.

В понеделник, 18 август, Мадона сподели видеоклип от епичната ваканция в Instagram, придружен от думите:

„Мечтата ми от много години е да гледам конното състезание Палио в Сиена, което се провежда на рождения ми ден, 16 август, от 1482 г. насам!!“

В продължение на надписа тя допълни: „Няма думи, с които да се опишат вълнението, напрежението и пищността!! Наистина е свещен ритуал да видиш как хиляди хора замлъкват преди старта на състезанието! Самото събитие е невъзможно да се опише. Grazie Mille! 🇮🇹🐎🐎🐎“

Завършвайки публикацията, Мадона си пожела честит рожден ден и добави: „Мечтите се сбъдват.“

Кадрите показват звездното семейство, танцуващо с местните жители, възхищаващо се на вълнуващото надбягване и наслаждаващо се на впечатляваща фойерверка. В други видеа Мадона и компания разглеждат антики, Мърси свири на пиано, а всички заедно пътуват из живописната италианска провинция.

Madonna Celebrates Her 67th Birthday in Italy with Her Boyfriend, Daughters Mercy and Lourdes, and a Huge Labubu Cake https://t.co/8gVRhWDZZZ — People (@people) August 19, 2025

Като допълнение Мадона бе изненадана с масивна розова торта LaBûbu, украсена с надпис „Честит рожден ден, Мадуду“. Десертът беше внесен на специална количка, а звездата – в бял сатенен корсет – духна свещите, преди празненствата в чест на 67-ия ѝ рожден ден да продължат.

В секцията с коментари под видеото известни личности като телевизионният водещ Анди Коен („Честит рожден ден, Кралице“), Кейти Пери („МОЯТА КРАЛИЦА“) и Джъстин Трюдо („Честит рожден ден“) поздравиха поп звездата.

Празнуването идва само няколко месеца след като Мадона почете 94-ия рожден ден на баща си, Силвио Чиконе, със сладка публикация в социалните мрежи.

На 3 юни певицата публикува в приложението X две трогателни снимки на баща си, придружени от думите: „Честит рожден ден на баща ми. Силвио Чиконе е на 94 години и е силен!!“

Madonna celebrates her 67th birthday in style at luxury Italian villa with VIP dinner, fireworks and trendy Labubu doll cake with one VERY fitting detail https://t.co/ROPZwgeGek — Daily Mail (@DailyMail) August 19, 2025

Родена като Мадона Луиз Чиконе, звездата сподели още: „Той е преживял много войни и много загуби в живота си и все още има чувство за хумор и силно желание да става от леглото всяка сутрин и да се възползва максимално от деня си.“

За собственика на лозето и винарната Чиконе тя допълни: „Винаги, когато хората питат баща ми кога ще се пенсионира, отговорът му е един и същ: ‚Ще работя, докато колелата ми не паднат!!‘“

Певицата на „Like a Virgin“ е едно от шестте деца на Силвио и покойната му съпруга Мадона Луиз Чиконе. Мадона Луиз почина от рак на гърдата на 30-годишна възраст, на 1 декември 1963 година, когато певицата беше на пет. След смъртта ѝ Силвио се жени повторно за Джоан и двамата имат още две деца – Дженифър и Марио.