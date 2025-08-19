България

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

19 август 2025, 15:15
Борисов призова за устойчив мир в Украйна
Източник: БТА

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна."

Това е казал лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов по време на онлайн среща на лидерите на Европейската народна партия, инициирана от Манфред Вебер.

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

В срещата е участвала и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", допълва лидерът на ГЕРБ.

Борисов ЕНП Украйна
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 7 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 9 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 8 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 9 часа

Всичко от днес

