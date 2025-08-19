Борисов призова за устойчив мир в Украйна

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна."

Това е казал лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов по време на онлайн среща на лидерите на Европейската народна партия, инициирана от Манфред Вебер.

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

В срещата е участвала и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", допълва лидерът на ГЕРБ.