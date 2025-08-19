България

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

19 август 2025, 15:23
Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат
Източник: БТА

"На днешната видеоконференция на Коалицията на желаещите обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон".

Това заяви в X премиерът Росен Желязков.

"Всички канали за подкрепа за Украйна, които сме установили досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност", добави Желязков.

