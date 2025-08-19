Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

"На днешната видеоконференция на Коалицията на желаещите обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон".
Това заяви в X премиерът Росен Желязков.
"Всички канали за подкрепа за Украйна, които сме установили досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност", добави Желязков.
On today's VTC of the Coalition of the willing we discussed the results of the Ukraine talks in Washington. All support channels for 🇺🇦 that we have established so far should continue to be implemented in a coordinated manner as а key element of security guarantees.— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 19, 2025