Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

О бри Плаза проговори открито за начина, по който се справя с мъката след смъртта на съпруга си Джеф Баена.

В последния епизод на подкаста „Good Hang“ на нейната близка приятелка Ейми Полер, 41-годишната актриса беше попитана как преживява тежкия удар, след като на 3 януари тази година Баена сложи край на живота си на 47-годишна възраст.

След като 53-годишната Полер отбеляза, че кучето на Плаза, Франки, играе ролята на „терапевтично куче“ за звездата от „Белият лотос“, тя продължи: „Хората искат да те видят, да разберат как си. Те те обичат.“

„Преживяла си тази ужасна, трагична година. Загубила си съпруга си, бориш се с мъката и търсиш всякакви начини да намериш опора“, каза още Полер, която игра заедно с Плаза в „Паркове и отдих“ между 2009 и 2015 г. „От името на всички хора, които те познават, и на тези, които се чувстват близки с теб, как се чувстваш днес?“

„Точно в този много, много настоящ момент съм щастлива, че съм с теб“, отговори Плаза.

Актрисата добави: „Като цяло съм тук и функционирам. Чувствам се истински благодарна, че се движа по света. Мисля, че съм добре, но очевидно е ежедневна борба.“

Звездата от „Агата през цялото време“ сравни скръбта с филма от 2025 г. „Диферелът“, в който участват Майлс Телър и Аня Тейлър-Джой.

Плаза каза на Полер: „Знам, че звучи като глупава аналогия и в началото беше почти шега, но всъщност го мисля сериозно. Гледала ли си филма „Диверът“?“

„Това е филм за извънземни или нещо подобно с Майлс Телър. В него има скала от едната страна, скала от другата, а по средата — дефиле, пълно с чудовищни същества, които се опитват да ги уловят“, обясни тя.

„Заклевам се, че когато го гледах, си казах: „Това е моята мъка… или поне така изглежда.“ През цялото време има като един гигантски океан от ужас, който е точно пред очите ми и винаги е там. Понякога искам просто да се потопя в него и да остана вътре. Друг път само го наблюдавам. А понякога се опитвам да се отдалеча. Но той никога не изчезва“, сподели актрисата.

Aubrey Plaza opens up about ‘daily struggle’ with grief after husband Jeff Baena’s death https://t.co/BT9pGTNWx8 pic.twitter.com/55n7fgWs8K — Page Six (@PageSix) August 19, 2025

Плаза и сценаристът и режисьор Баена започват връзката си през 2011 г. Феновете разбират, че двамата са се оженили едва през май 2021 г., когато тя го нарича „скъпият ми съпруг“ в публикация в Instagram. Малко по-късно нейният представител потвърди пред PEOPLE, че двамата наистина са сключили брак.

След трагичната му кончина Плаза и семейството на Баена излязоха с общо изявление, в което определиха смъртта му като „невъобразима трагедия“.

„Дълбоко сме благодарни на всички, които ни оказаха подкрепа. Молим да уважавате личното ни пространство в този труден момент“, се казваше в позицията, публикувана тогава.