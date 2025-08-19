Свят

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Сценаристът и режисьор Джеф Баена почина на 47-годишна възраст на 3 януари

19 август 2025, 14:58
Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си
Източник: Getty Images

О бри Плаза проговори открито за начина, по който се справя с мъката след смъртта на съпруга си Джеф Баена.

В последния епизод на подкаста „Good Hang“ на нейната близка приятелка Ейми Полер, 41-годишната актриса беше попитана как преживява тежкия удар, след като на 3 януари тази година Баена сложи край на живота си на 47-годишна възраст.

Почина режисьорът Джеф Баена, съпруг на Обри Плаза

След като 53-годишната Полер отбеляза, че кучето на Плаза, Франки, играе ролята на „терапевтично куче“ за звездата от „Белият лотос“, тя продължи: „Хората искат да те видят, да разберат как си. Те те обичат.“

„Преживяла си тази ужасна, трагична година. Загубила си съпруга си, бориш се с мъката и търсиш всякакви начини да намериш опора“, каза още Полер, която игра заедно с Плаза в „Паркове и отдих“ между 2009 и 2015 г. „От името на всички хора, които те познават, и на тези, които се чувстват близки с теб, как се чувстваш днес?“

„Точно в този много, много настоящ момент съм щастлива, че съм с теб“, отговори Плаза.

Актрисата добави: „Като цяло съм тук и функционирам. Чувствам се истински благодарна, че се движа по света. Мисля, че съм добре, но очевидно е ежедневна борба.“

Обри Плаза с първи думи след смъртта на мъжа ѝ Джеф Баена

Звездата от „Агата през цялото време“ сравни скръбта с филма от 2025 г. „Диферелът“, в който участват Майлс Телър и Аня Тейлър-Джой.

Плаза каза на Полер: „Знам, че звучи като глупава аналогия и в началото беше почти шега, но всъщност го мисля сериозно. Гледала ли си филма „Диверът“?“

„Това е филм за извънземни или нещо подобно с Майлс Телър. В него има скала от едната страна, скала от другата, а по средата — дефиле, пълно с чудовищни същества, които се опитват да ги уловят“, обясни тя.

„Заклевам се, че когато го гледах, си казах: „Това е моята мъка… или поне така изглежда.“ През цялото време има като един гигантски океан от ужас, който е точно пред очите ми и винаги е там. Понякога искам просто да се потопя в него и да остана вътре. Друг път само го наблюдавам. А понякога се опитвам да се отдалеча. Но той никога не изчезва“, сподели актрисата.

Плаза и сценаристът и режисьор Баена започват връзката си през 2011 г. Феновете разбират, че двамата са се оженили едва през май 2021 г., когато тя го нарича „скъпият ми съпруг“ в публикация в Instagram. Малко по-късно нейният представител потвърди пред PEOPLE, че двамата наистина са сключили брак.

След трагичната му кончина Плаза и семейството на Баена излязоха с общо изявление, в което определиха смъртта му като „невъобразима трагедия“.

„Дълбоко сме благодарни на всички, които ни оказаха подкрепа. Молим да уважавате личното ни пространство в този труден момент“, се казваше в позицията, публикувана тогава.

Източник: people.com    
Обри Плаза Джеф Баена Скръб Смърт Психично здраве Актриса Холивуд Подкаст Ейми Полер
Последвайте ни
Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Включен микрофон улови

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

pariteni.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 7 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 9 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 8 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 9 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 15 минути

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 15 минути

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Русия върна телата на 1000 украински войници

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 23 минути

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 29 минути

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 37 минути

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Швейцария предлага имунитет на Путин

Швейцария предлага имунитет на Путин

Свят Преди 58 минути

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Свят Преди 1 час

Мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията

Описват щетите след огнения ад в Българово

Описват щетите след огнения ад в Българово

България Преди 1 час

Предстои да бъдат обстойно проверени унищожените от пламъците близо 4 хиляди декара общинска собственост

Снимката е илюстративна

Възрастна жена изчезна в Казанлъшко, издирват я

България Преди 2 часа

Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но в понеделник вечер не се прибрала в обичайното време

<p>Жена почина по време на сърдечна операция след прекъсване на тока</p>

Жена почина по време на операция на сърцето, след като болница остана без ток за 10 минути

Свят Преди 2 часа

Как е възможно това четете в следващите редове

<p>Мрачните детайли от класически детски приказки</p>

Мрачните детайли от класически детски приказки

Любопитно Преди 2 часа

Тези обичани приказки често произхождат от мрачен и зловещ източник

<p>Номинираха студентите&nbsp;в Сърбия&nbsp;за наградата &quot;Сахаров&quot;</p>

"Никой не може да игнорира тази бруталност": Протестиращите студенти в Сърбия са номинирани за наградата "Сахаров"

Свят Преди 2 часа

Номинацията е по инициатива на словенската депутатка в ЕП Ирена Йовева и на австрийския ѝ колега Хелмут Брандщетер

<p>Макрон: Путин е ламя</p>

Макрон: Путин е хищник, ламя, постоянна заплаха за Европа

Свят Преди 2 часа

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас"

Без заплати и провизии: Индийски моряци остават изоставени в морето с месеци

Без заплати и провизии: Индийски моряци остават изоставени в морето с месеци

Свят Преди 2 часа

„Това е военна зона. Всичко, което искаме, е да се приберем бързо у дома“

Снимката е илюстративна

Зодиакални воини: 3 знака, които никога не се предават

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите разкриват кои зодии притежават изключителна издръжливост и вътрешна сила, позволяваща да преодоляват дори най-тежките житейски предизвикателства

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

България Преди 3 часа

Инцидентите са станали при 16-и и 17-и километър

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Тя ли е новата му тръпка? Вижте жената до Карлос Насар (СНИМКИ)

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото им дете (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Ето я новата жена до Карлос Насар (снимки)

Gong.bg

БФС внесе яснота за делата на Кръстаич и помощниците му

Gong.bg

Задържаха 14-годишно момче с 1.48 промила алкохол зад волана

Nova.bg

Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки

Nova.bg