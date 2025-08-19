Свят

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

В такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация"

19 август 2025, 16:19
Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде "Ройтерс".

Украйна: Това е доказателство, че Путин не иска мир

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз".

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

"През следващите две седмици ще разберем какво мисли президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският държавен глава и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Русия война Украйна Путин Тръмп
Последвайте ни
Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

pariteni.bg
Калций – защо кучетата имат нужда от него

Калций – защо кучетата имат нужда от него

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 8 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 10 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 9 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 9 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Опасната поза в секса, която води до мозъчни увреждания</p>

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Любопитно Преди 39 минути

Сексуалното удушаване представлява натиск върху врата и ограничаване на кръвния поток или дишането с цел „засилване“ на сексуалното преживяване

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 58 минути

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Русия върна телата на 1000 украински войници

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 1 час

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 1 час

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 1 час

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

България Преди 1 час

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Свят Преди 1 час

Сценаристът и режисьор Джеф Баена почина на 47-годишна възраст на 3 януари

Швейцария предлага имунитет на Путин

Швейцария предлага имунитет на Путин

Свят Преди 1 час

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

България Преди 1 час

"Първата линейка е била напълно оборудвана", разкриват от министерството

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

България Преди 2 часа

Има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към страната ни, заяви той

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Свят Преди 2 часа

Мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията

Описват щетите след огнения ад в Българово

Описват щетите след огнения ад в Българово

България Преди 2 часа

Предстои да бъдат обстойно проверени унищожените от пламъците близо 4 хиляди декара общинска собственост

Снимката е илюстративна

Възрастна жена изчезна в Казанлъшко, издирват я

България Преди 2 часа

Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но в понеделник вечер не се прибрала в обичайното време

<p>Жена почина по време на сърдечна операция след прекъсване на тока</p>

Жена почина по време на операция на сърцето, след като болница остана без ток за 10 минути

Свят Преди 2 часа

Как е възможно това четете в следващите редове

<p>Мрачните детайли от класически детски приказки</p>

Мрачните детайли от класически детски приказки

Любопитно Преди 2 часа

Тези обичани приказки често произхождат от мрачен и зловещ източник

<p>Номинираха студентите&nbsp;в Сърбия&nbsp;за наградата &quot;Сахаров&quot;</p>

"Никой не може да игнорира тази бруталност": Протестиращите студенти в Сърбия са номинирани за наградата "Сахаров"

Свят Преди 3 часа

Номинацията е по инициатива на словенската депутатка в ЕП Ирена Йовева и на австрийския ѝ колега Хелмут Брандщетер

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

На 92 и по бански: Джоан Колинс блести и зашеметява (СНИМКИ)

Edna.bg

Тя ли е новата му тръпка? Вижте жената до Карлос Насар (СНИМКИ)

Edna.bg

Андре Онана пред шокиращо завръщане в Интер?

Gong.bg

Легенда на Франция подкрепи Коман: Кой би отказал оферта от Саудитска Арабия?

Gong.bg

Задържаха 14-годишно момче с 1.48 промила алкохол зад волана

Nova.bg

Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки

Nova.bg