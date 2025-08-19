Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде "Ройтерс".

Украйна: Това е доказателство, че Путин не иска мир

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз".

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

"През следващите две седмици ще разберем какво мисли президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският държавен глава и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".