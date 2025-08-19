Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

К орабокрушението на „Титаник“ от 1912 г. остава недостъпно за широката публика в продължение на две години след ужасяващата трагедия с подводницата „Титан“, при която петима души загинаха, след като апаратът се разпадна по време на спускане в дълбините.

Въпреки това, „Титаник“, който лежи на 3900 метра под повърхността на Северния Атлантик, продължава да бъде магнит за търсещите силни усещания милиардери и за морските изследователи.

Особено подводната индустрия е нетърпелива да изпрати нов пилотиран апарат до останките, за да възстанови общественото доверие в подобни мисии.

„Освен че е кораб с огромно историческо значение, фактът, че се намира на толкова голяма дълбочина, го прави завладяващ за посещение“, казва пред The Post Патрик Лейхи, главен изпълнителен директор на Triton Submarines, която строи нова комерсиално достъпна подводница за такива експедиции. „‘Титаник’ е обрасъл с морски живот и корали. Хората искат да отидат там по същата причина, поради която искат да изкачат Еверест.“

Експедицията обаче е изключително скъпа и само най-богатите могат да си я позволят. Известно е, че шепа милиардери са притежавали собствени подводници – сред тях покойният Пол Алън, съосновател на Microsoft; финансовият магнат Рей Далио; както и руският олигарх Роман Абрамович. Според слухове сред елитните океански изследователи ново гмуркане вече се подготвя, макар подробностите да се пазят в тайна.

„Чух, че някой ще се спусне до ‘Титаник’ след няколко седмици“, споделя източник пред The Post. „Мога да кажа само, че е милиардер. Самото слизане ще струва 10 милиона долара. Ще познаете името му.“

Източникът допълва, че мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията.

Компанията Oceangate, създала злополучния „Титан“, преди това се похвали, че е първата, завела обикновени туристи до останките срещу 250 000 долара на човек. Но главният изпълнителен директор и пилот Стоктън Ръш, който загина при инцидента, бе обвинен в пренебрегване на безопасността. Според доклад на бреговата охрана на САЩ подводницата се е имплодирала, защото корпусът ѝ е бил изграден основно от фибростъкло, а не от по-здравия титан.

Ръш освен това отказал задължителни тестове за безопасност и не поддържал съоръжението адекватно – особено след инцидент през юли 2022 г., когато „Титан“ заседнал в останките на „Титаник“ и получил „необратими“ повреди по корпуса.

Насреща новата подводница на Triton, с цена от 20 милиона долара, обещава значително по-високи стандарти за поддръжка. Според Лейхи тя ще бъде готова през следващата година. „Много съм развълнуван да я завършим и да променим разказа“, казва той.

И други пилотирани апарати могат да достигнат дълбините на „Титаник“, но обикновено се използват от военноморските сили или научни институции. Сред тях е френският „Наутил“, способен да превозва трима души до 6000 метра дълбочина – апарат, използван и в отчаяното търсене на „Титан“.

Американската подводница DSV Alvin също е сред апаратите, достигнали „Титаник“ още през 1986 г., като именно тя заснема едни от първите емблематични кадри на кораба. Съоръжението побира двама учени и пилот и днес е собственост на ВМС на САЩ.

Русия разполага с два апарата тип DSV – „Консул“, способни да се гмуркат до 6000 метра, а Китай експлоатира подводницата „Стривър“, побираща трима души, която е достигала дори най-дълбоката точка на Земята – 10 000 метра в Марианската падина.

Същата точка е покорена и от американския DSV Limiting Factor, построен от Triton за 37 милиона долара. От 2018 г. насам той е отвел 21 души до Challenger Deep. През 2022 г. апаратът е продаден на Гейб Нюъл, съосновател на Valve и създател на „Half Life“. Той го преименува на Bakunawa и през 2024 г. подводницата извършва първото в света изцяло женско гмуркане на дълбочина 8 000 метра с пилотите Кейт Уаватай и Хедър Стюарт.

И въпреки че има много точки по света за дълбоководни експедиции, „Титаник“ остава най-желаната дестинация. Но това не е пътешествие за хора със слаби сърца.

„Това беше най-опасното гмуркане, което някога съм правил – а съм бил на дъното на океана 15 пъти“, казва пред The Post Виктор Весково, пенсиониран командир от ВМС на САЩ, първоначално пилотирал „Limiting Factor“. „Има множество кабели, опасност от заплитане и заклещване в останките. Искате да се приближите, за да видите повече и да направите добри записи, но колкото по-близо стигате, толкова по-опасно става.“

Една от най-запомнящите се гледки там са обувките. „Моят приятел Джим Синклер беше първият археолог, слязъл на ‘Титаник’“, разказва пред The Post ловецът на съкровища Карл Алън. „И едно от нещата, които винаги го вълнуваха, са именно обувките. Те са на палубата. Виждаш ги подредени по двойки и започваш да се чудиш кой ли ги е носил.“