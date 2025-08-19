Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

П рез почивните дни на автомагистрала „Тракия“ в област Сливен са отчетени скорости от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В пътните проверки са участвали 81 екипа на полицията. Те са спрели 984 моторни превозни средства и 1286 шофьори. Установени са 218 случая на движение с превишена скорост – 187 от тях от водачи на леки автомобили и 31 от шофьори на товарни автомобили.

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента, както и двама шофьори, които са използвали скоростта на служебни автомобили със специален режим, за да се движат непосредствено зад тях. Съставени са актове и на двама водачи за продължително движение в лявата скоростна лента при свободна дясна, както и на двама за неправилно изпреварване.

От полицията в Сливен съобщават, че засиленото присъствие на екипи по автомагистралата, както и по главните и второстепенни пътища в областта, продължава. Контролът се извършва и с необозначени автомобили на охранителна и криминална полиция.