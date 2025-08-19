България

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента

19 август 2025, 15:06
Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“
Източник: БТА

П рез почивните дни на автомагистрала „Тракия“ в област Сливен са отчетени скорости от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В пътните проверки са участвали 81 екипа на полицията. Те са спрели 984 моторни превозни средства и 1286 шофьори. Установени са 218 случая на движение с превишена скорост – 187 от тях от водачи на леки автомобили и 31 от шофьори на товарни автомобили. 

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента, както и двама шофьори, които са използвали скоростта на служебни автомобили със специален режим, за да се движат непосредствено зад тях. Съставени са актове и на двама водачи за продължително движение в лявата скоростна лента при свободна дясна, както и на двама за неправилно изпреварване.

От полицията в Сливен съобщават, че засиленото присъствие на екипи по автомагистралата, както и по главните и второстепенни пътища в областта, продължава. Контролът се извършва и с необозначени автомобили на охранителна и криминална полиция.

Източник: БТА, Сабина Стефанова    
Тракия полицаи скорост
Последвайте ни
Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Включен микрофон улови

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 7 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 9 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 8 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 9 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 15 минути

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 15 минути

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Русия върна телата на 1000 украински войници

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 23 минути

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 29 минути

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 37 минути

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Свят Преди 54 минути

Сценаристът и режисьор Джеф Баена почина на 47-годишна възраст на 3 януари

Швейцария предлага имунитет на Путин

Швейцария предлага имунитет на Путин

Свят Преди 58 минути

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

България Преди 1 час

"Първата линейка е била напълно оборудвана", разкриват от министерството

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

България Преди 1 час

Има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към страната ни, заяви той

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Свят Преди 1 час

Мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията

Описват щетите след огнения ад в Българово

Описват щетите след огнения ад в Българово

България Преди 1 час

Предстои да бъдат обстойно проверени унищожените от пламъците близо 4 хиляди декара общинска собственост

Снимката е илюстративна

Възрастна жена изчезна в Казанлъшко, издирват я

България Преди 2 часа

Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но в понеделник вечер не се прибрала в обичайното време

<p>Жена почина по време на сърдечна операция след прекъсване на тока</p>

Жена почина по време на операция на сърцето, след като болница остана без ток за 10 минути

Свят Преди 2 часа

Как е възможно това четете в следващите редове

<p>Мрачните детайли от класически детски приказки</p>

Мрачните детайли от класически детски приказки

Любопитно Преди 2 часа

Тези обичани приказки често произхождат от мрачен и зловещ източник

<p>Номинираха студентите&nbsp;в Сърбия&nbsp;за наградата &quot;Сахаров&quot;</p>

"Никой не може да игнорира тази бруталност": Протестиращите студенти в Сърбия са номинирани за наградата "Сахаров"

Свят Преди 2 часа

Номинацията е по инициатива на словенската депутатка в ЕП Ирена Йовева и на австрийския ѝ колега Хелмут Брандщетер

<p>Макрон: Путин е ламя</p>

Макрон: Путин е хищник, ламя, постоянна заплаха за Европа

Свят Преди 2 часа

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас"

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Тя ли е новата му тръпка? Вижте жената до Карлос Насар (СНИМКИ)

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото им дете (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Ето я новата жена до Карлос Насар (снимки)

Gong.bg

БФС внесе яснота за делата на Кръстаич и помощниците му

Gong.bg

Задържаха 14-годишно момче с 1.48 промила алкохол зад волана

Nova.bg

Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки

Nova.bg