Русия обсъжда със САЩ уреждането на конфликта в Украйна

С пециалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е пристигнал днес в Москва, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс.

Агенцията отбелязва, че Уиткоф се очертава като ключов събеседник на Вашингтон с Путин, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Пратеникът вече е провел три дълги лични срещи с лидера на Кремъл.

Настоящото му посещение в Москва се провежда, ден след като Тръмп разкритикува руските удари с ракети и дронове срещу Киев, при което загинаха най-малко 12 души. Президентът написа в социалните мрежи „Владимир, спри!“.

Същевременно американският президент заяви, че има постигнат значителен прогрес в мирните преговори.

„Следващите дни ще бъдат много важни. В момента се водят срещи. Мисля, че ще сключим сделка. Мисля, че се приближаваме“, заяви той вчера пред репортери.

US has ‘better understanding’ of Russia’s stance on Ukraine – Rubio



The recent series of talks between Washington and Moscow has helped clarify the Kremlin’s position, the US secretary of state has said.



➡️ it is wise for 🇺🇦 to accept the current peace offer, the US concluded. pic.twitter.com/l108fISclh