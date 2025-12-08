Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща предупреди Съединените щати да не се намесват в европейските дела и заяви, че само европейските граждани могат да решават кои партии трябва да ги управляват, предаде Асошиейтед прес.

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп, която беше публикувана в петък и представя европейските съюзници като слаби, като същевременно предлага негласна подкрепа за крайнодесните политически партии, отбеляза АП.

Добре е, че стратегията представя европейските страни като съюзник, но „съюзниците не заплашват да се намесват във вътрешнополитическите избори на своите съюзници“, заяви Коща.

„Това, което не можем да приемем, е заплахата от намеса в европейския политически живот. Съединените щати не могат да заменят европейските граждани при избора кои са добрите и лошите партии“, каза той в Париж в института „Жак Делор“.

Стратегията беше критична към европейската политика за свобода на словото и миграцията. Съюзниците на САЩ в Европа са изправени пред перспективата за цивилизационно заличаване, се казва в документа, което повдига съмнения относно дългосрочната им надеждност като американски партньори.

Но Коща, който председателства срещите на върха на 27-те национални лидери на ЕС, заяви, че „историята на Европа ни е научила, че не може да има свобода на словото без свобода на информацията“.

Бившият португалски премиер също предупреди, че „никога няма да има свобода на словото, ако свободата на информацията на гражданите бъде жертвана за целите на технологичните олигарси в Съединените щати“.

Стратегията за сигурност е първата на администрацията, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна на поста си през януари. Тя рязко се отклонява от курса, зададен от администрация на предишния президент, демократа Джо Байдън, която се стараеше да съживи съюзите на САЩ.

Това идва в момент, когато САЩ се стремят да сложат край на почти 4-годишната война на Русия срещу Украйна, цел, която според стратегията за национална сигурност е от жизненоважен интерес за Америка.

Но текстът ясно показва, че САЩ искат да подобрят отношенията си с Русия, след като години наред Москва беше третирана като световен парий, а прекратяването на войната е основен интерес на САЩ, за да „възстановят стратегическата стабилност с Русия“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че документът абсолютно съответства на руската визия. В хода на войната Русия работи за разединяване между съюзниците от НАТО, особено между САЩ и основните поддръжници на Украйна в Европа.

„Ако прочетем внимателно частта за Украйна, можем да разберем защо Москва споделя тази визия“, посочи Коща.

„Целта на тази стратегия не е справедлив и траен мир. Става въпрос само за прекратяване на военните действия и стабилност на отношенията с Русия“, подчерта той.

„Всички искат стабилни отношения с Русия [...] Не можем да имаме стабилни отношения с Русия, когато Русия остава заплаха за нашата сигурност“, категоричен бе председателят на Европейския съвет.

Висши служители на ЕС и служители на разузнаването предупредиха, че Русия може да бъде в позиция да предприеме атака другаде в Европа след три до пет години, ако победи Украйна.