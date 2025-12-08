Свят

Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп

8 декември 2025, 16:59
Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа
Източник: Getty images

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща предупреди Съединените щати да не се намесват в европейските дела и заяви, че само европейските граждани могат да решават кои партии трябва да ги управляват, предаде Асошиейтед прес. 

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп, която беше публикувана в петък и представя европейските съюзници като слаби, като същевременно предлага негласна подкрепа за крайнодесните политически партии, отбеляза АП.

Добре е, че стратегията представя европейските страни като съюзник, но „съюзниците не заплашват да се намесват във вътрешнополитическите избори на своите съюзници“, заяви Коща.

„Това, което не можем да приемем, е заплахата от намеса в европейския политически живот. Съединените щати не могат да заменят европейските граждани при избора кои са добрите и лошите партии“, каза той в Париж в института „Жак Делор“.

Стратегията беше критична към европейската политика за свобода на словото и миграцията. Съюзниците на САЩ в Европа са изправени пред перспективата за цивилизационно заличаване, се казва в документа, което повдига съмнения относно дългосрочната им надеждност като американски партньори.

Но Коща, който председателства срещите на върха на 27-те национални лидери на ЕС, заяви, че „историята на Европа ни е научила, че не може да има свобода на словото без свобода на информацията“.

Бившият португалски премиер също предупреди, че „никога няма да има свобода на словото, ако свободата на информацията на гражданите бъде жертвана за целите на технологичните олигарси в Съединените щати“.

Стратегията за сигурност е първата на администрацията, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна на поста си през януари. Тя рязко се отклонява от курса, зададен от администрация на предишния президент, демократа Джо Байдън, която се стараеше да съживи съюзите на САЩ.

Това идва в момент, когато САЩ се стремят да сложат край на почти 4-годишната война на Русия срещу Украйна, цел, която според стратегията за национална сигурност е от жизненоважен интерес за Америка.

Но текстът ясно показва, че САЩ искат да подобрят отношенията си с Русия, след като години наред Москва беше третирана като световен парий, а прекратяването на войната е основен интерес на САЩ, за да „възстановят стратегическата стабилност с Русия“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че документът абсолютно съответства на руската визия. В хода на войната Русия работи за разединяване между съюзниците от НАТО, особено между САЩ и основните поддръжници на Украйна в Европа.

„Ако прочетем внимателно частта за Украйна, можем да разберем защо Москва споделя тази визия“, посочи Коща.

„Целта на тази стратегия не е справедлив и траен мир. Става въпрос само за прекратяване на военните действия и стабилност на отношенията с Русия“, подчерта той.

„Всички искат стабилни отношения с Русия [...] Не можем да имаме стабилни отношения с Русия, когато Русия остава заплаха за нашата сигурност“, категоричен бе председателят на Европейския съвет.

Висши служители на ЕС и служители на разузнаването предупредиха, че Русия може да бъде в позиция да предприеме атака другаде в Европа след три до пет години, ако победи Украйна.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Антонио Коща Европейски съвет САЩ Европа Национална стратегия за сигурност Намеса във вътрешни дела Русия Войната в Украйна Отношения САЩ ЕС
Последвайте ни

По темата

Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Виц на деня

- Тате, каво гледаш? - Гледам, Иванчо... гледам! Кави майки имат другите деца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 39 минути

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 50 минути

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 1 час

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 3 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 3 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 3 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Свят Преди 4 часа

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Свят Преди 4 часа

Ирландски министър каза, че не желае да спекулира дали става дума за държавно организирана операция

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

България Преди 4 часа

Лидерът на „ДПС-Ново начало” говори пред партийния елит в Кърджали

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Любопитно Преди 4 часа

Финалът на риалити формата привлече над 40% от зрителите в активна възраст

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

Свят Преди 4 часа

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, съобщил източник пред Mirror

<p>Станаха ясни причините за тайландските удари в Камбоджа</p>

Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Свят Преди 4 часа

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам

<p>Зеленски под натиск: Разногласия за териториални отстъпки&nbsp;</p>

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по "чувствителните въпроси"

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

България Преди 5 часа

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

България Преди 5 часа

Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши две години се повишава от 50 на 75%

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Холи Бери: За правата на жените и нереалистичните очаквания към тях (ВИДЕО)

Edna.bg

В Полша тръбят: Лубе Чивитанова събира звездните момчета на България

Gong.bg

НА ЖИВО: Уулвс срещу Манчестър Юнайтед, съставите

Gong.bg

„Файненшъл Таймс”: Николай Младенов ще оглави изпълнителен комитет, част от следвоенната управленска структура на Газа

Nova.bg

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

Nova.bg