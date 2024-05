Родителите на Мади пропуснаха бдението за годишнината от изчезването ѝ

Р одителите на Маделин Маккан не са присъствали на бдението по случай 17-годишнината от изчезването на дъщеря им, за да не попаднат в полезрението на обществеността, докато основният заподозрян за изчезването ѝ е подсъдим в Германия за сексуални престъпления, съобщи приятел на семейството.

Кейт и Джери предпочетоха да не присъстват на бдението в петък вечер, а вместо това избягаха на тайна "крайно необходима почивка", за да не бъдат снимани от поддръжници и поканени медии - и се извиниха за отсъствието си в съобщение.

Сякаш по интуиция, решението на двойката означаваше, че няма да се сблъскат с неловка ситуация в църквата от страна на млада полякиня - която твърди, че е Маделен - и странно, но се беше появила.

