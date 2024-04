"Тя не е плакала": Приятел на Кристиан Брюкнер с нови разкрития за случая "Мади"

К лючов свидетел срещу главния заподозрян по делото за Маделин Маккан твърди, че той е съобщил на родителите ѝ за него - година след изчезването ѝ през 2007 г.

Хелге Бушинг, бивш приятел на Кристиан Брюкнер, заяви, че е бил разпитван за Маделин в продължение на три дни, след като ги е предупредил през 2017 г.

Но той разказа пред съда, че за първи път е назовал Кристиан пред частния детектив на семейство МакКан Дейв Едгар през 2008 г., годината след изчезването ѝ от наетия от семейството ваканционен апартамент в Португалия.

Едгар заяви, че не си спомня за никакво съобщение или разговор с г-н Бушинг, а по това време току-що е бил нает от семейството и е пресявал множество сигнали.

Приятелят на Кристиан заяви, че когато съобщил за това, били изпратени детективи да го разпитат в продължение на три дни в Гърция, където живеел по това време.

По време на тези разпити той им казал, че Кристиан му е "признал", че е похитителят на Маделин, като твърдял, че "тя не е плакала, когато я е взел".

Сега, седем години по-късно, той разказва пред съда: "Не съм очаквал последствията. Загубих работата си, апартамента си и нямам приятели. Животът ми се промени негативно."

Бушинг даде показания срещу Кристиан по време на съдебния процес по обвинения в сексуални престъпления, които не са свързани със случая "Маделин".

