Свят

Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай

Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември

22 юли 2026, 17:17
Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай
Снимката е архивна: Ученици маршируват в Международния лагер „Сонгдоуон“ в севернокорейския град Вонсан.   
Източник: Getty Images

Д еца от Китай и Русия са се присъединили към севернокорейски младежки лагер, съобщиха в понеделник държавните медии в Пхенян – знак за по-тясно неофициално сътрудничество между трите страни.

Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември.

„Лагерни групи от ученици от КНДР, Русия и Китай участват в лагера в Международния детски лагер „Сонгдоуон“, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), използвайки абревиатурата за официалното име на Северна Корея – Демократична народна република Корея. Церемонията по откриването се е състояла в неделя, се казва в доклада.

Докладът не предоставя подробности за дейностите, но се смята, че лагерът служи на пропагандните усилия на Северна Корея. Китай изглежда не е участвал в изданията през 2023 г. и 2024 г., въз основа на докладите на КЦТА.

Построен през 1960 г. в източния крайбрежен град Вонсан, лагерът отдавна е инструмент за внушаване на лоялност към режима сред младите хора, а тази му репутация привлече международно внимание.

Великобритания добави лагера към списъка си със санкции през май, като се позова на заподозряната му роля в водените от Русия депортации и насаждане на пропаганда при украински деца.

Украинска медия съобщи през декември миналата година, цитирайки правен експерт, че поне две украински деца, за които се смята, че са били отвлечени от руските войски в Украйна, са били принудително прехвърлени в лагера.

Източник: CNN/koreajoongangdaily    
Северна Корея Детски лагер Сонгдоуон Руско-китайско сътрудничество Пропаганден лагер Украински деца
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