Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай

Д еца от Китай и Русия са се присъединили към севернокорейски младежки лагер, съобщиха в понеделник държавните медии в Пхенян – знак за по-тясно неофициално сътрудничество между трите страни.
KDHC'deki Songdowon Uluslararası Dostluk Kampı'nın açılış töreni yapıldı.— Kim Jong Un ve Yeğenleri 🇰🇵 (@kimileyegenleri) July 20, 2026
The opening ceremony for the Songdowon International Friendship Camp in the DPRK took place. pic.twitter.com/qdvQKTYlPS
Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември.
„Лагерни групи от ученици от КНДР, Русия и Китай участват в лагера в Международния детски лагер „Сонгдоуон“, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), използвайки абревиатурата за официалното име на Северна Корея – Демократична народна република Корея. Церемонията по откриването се е състояла в неделя, се казва в доклада.
North Korea’s Songdowon camp welcomes hundreds of Russian, Chinese children https://t.co/O56kabHcci— NK NEWS (@nknewsorg) July 21, 2026
Докладът не предоставя подробности за дейностите, но се смята, че лагерът служи на пропагандните усилия на Северна Корея. Китай изглежда не е участвал в изданията през 2023 г. и 2024 г., въз основа на докладите на КЦТА.
Построен през 1960 г. в източния крайбрежен град Вонсан, лагерът отдавна е инструмент за внушаване на лоялност към режима сред младите хора, а тази му репутация привлече международно внимание.
Hundreds of Russian and Chinese students are attending North Korea’s Songdowon International Children’s Camp this year, state media reports. The UK sanctioned the controversial camp, located in the coastal city of Wonsan. @imgawonbae @LouisLeeson pic.twitter.com/3aNJsyfh0e— Will Ripley (@willripleyCNN) July 22, 2026
Великобритания добави лагера към списъка си със санкции през май, като се позова на заподозряната му роля в водените от Русия депортации и насаждане на пропаганда при украински деца.
Украинска медия съобщи през декември миналата година, цитирайки правен експерт, че поне две украински деца, за които се смята, че са били отвлечени от руските войски в Украйна, са били принудително прехвърлени в лагера.