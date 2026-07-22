Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

В ластите в Турция задържаха популярната инфлуенсърка в платформите ТикТок и Инстаграм Фатма Сойдаш в рамките на разследване за предполагаемо нарушаване на религиозните ценности на Исляма, свързано с видеа, споделени от нея в социалните мрежи, съобщи „Дейли сабах“, позовавайки се на изявление на Главната прокуратура в Анкара.

Сойдаш е известна сред младото поколение в Турция със своите видеа с развлекателно съдържание и живи предавания с коментари на актуални теми. Нейните видеа се гледат от милиони потребители в Турция, като към момента профилът ѝ в ТикТок има над 220 000 последователи, а този в Инстаграм е следван от близо 280 000 души.

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Според изявлението на прокуратурата Сойдаш е била задържана снощи по обвинения в „публично нарушаване на религиозни ценности, възприети от част от обществото“, което е престъпление според турското законодателство. Разследването се фокусира върху видеа в социалните мрежи, в които Сойдаш се появява с хиджаб (мюсюлманска забрадка), докато проявява поведение, което властите описват като неприлично или провокативно.

В изявлението се посочва още, че заповедта за задържане е издадена като част от продължаващото разследване и че властите са наложили и мерки, насочени към дигиталните активи на Сойдаш.

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За момента властите не са обявили кога се очаква Сойдаш да се яви пред съда, а разследването срещу нея продължава.