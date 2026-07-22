България

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 19:56
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П арламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. 

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е със 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г. 

  • Условия за пенсиониране през 2026 г.

През 2026 г. се запазва условието, че жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро. Предвидено е отпадане на ковид добавката от 30,68 евро (60 лева) за новите пенсионери. 

Според законопроекта, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли до 31 декември е 347,51 евро, а пенсиите са осъвременени по швейцарското правило със 7,8 процента.

  • По-висок осигурителен доход от август 2026 г.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. става 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 г. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности. 

  • Държавните служители започват да плащат част от осигуровките си

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат личните си осигурителни вноски в съотношение между осигурителя и осигуреното лице 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се запазва от 398,81 евро. 

  • Отхвърлени са предложенията на опозицията

Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете през втората година от майчинството, за безработица, за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии и запазване на настоящия максимален и минимален осигурителен доход.

Не беше прието и предложението на Венко Сабрутев („Продължаваме промяната") майките, които решат да се върнат по-рано на работа, да получават 100 процента от обезщетението за майчинство.  

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че през втората година, ако майката реши да се върне на работа, и в момента има стимул за това връщане в размер на 50 на сто от обезщетението. Тя посочи, че обезщетението има за цел да замести дохода и попита какъв доход замества 100-процентовото изплащане на обезщетение.

"Ще предложим цялостен пакет от мерки тогава, когато е възможно да бъде предложен, предвид обстоятелството, че трябва да започнем на чисто", каза министър Ефремова. По думите ѝ в средата на годината, когато се приема бюджетът за 2026 г., не започват на чисто.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Цанева    
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