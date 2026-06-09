Дума срещу дума: Защо никой не повярва на разказа на едно момиче от „Титаник“

П рез 1982 г. Рут Бекър, една от последните живи оцелели от известния кораб „Титаник“, описва как е наблюдавала разцепването на кораба, докато е потъвал. Нейният разказ е подложен на съмнение по онова време, но тя доживява да види свидетелските си показания потвърдени, когато през 1985 г. останките са открити на две части.

Вайръл видео в TikTok на профила @history.on.loop с повече от 1,7 милиона гледания показва две изображения на Рут Бекър, описваща последните мигове на „Титаник“, пише сайтът All That Is Interesting.

Текстът, насложен върху видеото, твърди следното: „През 1982 г. оцелялата от „Титаник“ Рут Бекър дава интервю, в което заявява, че корабът се е разцепил на две. Ковчежникът на Историческото дружество на „Титаник“ всъщност взема микрофона от нея и казва, че тя греши. Три години по-късно откриват останките, разбити на две части“.

Историята докосна чувствителна струна, като зрителите критикуват официалните лица за това, че са се усъмнили в разказ от първо лице, а други казват, че тя заслужава публично извинение. Но получила ли е някога такова?

Преживяванията на Рут Бекър на „Титаник“

Рут Елизабет Бекър е родена в Индия през 1899 г. в семейството на американски мисионери. В началото на 1912 г. по-малкият ѝ брат Ричард се разболява и по съвет на лекарите майка ѝ Нели отвежда Рут, Ричард и сестра им Мариън обратно в САЩ за лечение, за да има той по-голям шанс за оцеляване. Те оставят бащата на Рут в Индия.

Семейството се качва на „Титаник“ в Саутхемптън на 10 април 1912 г. като пътници от втора класа. Рут си спомня, че майка ѝ е имала съмнения относно пътуването и е попитала член на екипажа за безопасността на кораба.

В нощта на потъването стюард казал на Нели, която забелязала, че корабът е спрял да се движи в средата на океана, че е имало „малък инцидент“, но че ще го отстранят и скоро ще продължат по пътя си, спомня си Бекър в интервю, запазено в Архива на „Титаник“.

Нели Бекър не останала убедена. Тя събрала децата и се отправила към горните палуби. Било студено, затова изпратила Рут обратно долу да вземе одеяла, но докато Рут се върне, двете ѝ братче и сестриче вече били качени в Спасителна лодка 11. Когато екипажът казал, че лодката е пълна, Рут по-късно си спомня, че майка ѝ изкрещяла: „Моля ви, пуснете ме в тази лодка! Това са моите деца!“ Пуснали Нели вътре, но Рут все пак останала на кораба. Нели ѝ изкрещяла отдолу да се качи в друга лодка.

Рут отишла при члена на екипажа, който запълвал следващата спасителна лодка. „Попитах го дали мога да вляза в лодката“, спомня си тя, „а той каза: „Разбира се“. И ме вдигна и ме пусна вътре. Очевидно бях последната, качена в тази лодка, защото веднага започнаха да я спускат“.

От спасителната лодка Рут казва, че е гледала как „Титаник“ потъва. „Титаник“ потъваше много бавно“, спомня си тя. „Тези хора стояха там на палубите, на парапета, надявайки се, предполагам, че някой ще дойде и ще ги спаси. Но в крайна сметка той наистина потъна и всички хора, които стояха на палубите до парапета, скочиха. Те скочиха и пищяха, и викаха за помощ... Все още мога да ги чуя как скачат от палубата, пищят и викат за помощ, и накрая корабът отиде под водата. Не остана нищо“, разказва Бекър.

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Тя и останалите оцелели гребали от 1:00 до 4:30 сутринта, когато забелязали светлините на спасителния кораб „Карпатия“. Рут била толкова вкочанена от студ, че не можела да се държи за спасителната люлка, затова я завързали и я изтеглили нагоре. На борда тя се събрала отново с майка си, брат си и сестра си.

След време Рут завършва колежа Устър (Wooster College), става учителка, омъжва се и отглежда три деца. В продължение на десетилетия тя отказва да говори за времето си на „Титаник“. Дори собствените ѝ деца не знаели, че е била на борда. Едва след пенсионирането си и преместването си в Санта Барбара през 1971 г. тя започва да говори по темата.

Дебатът за потъването на „Титаник“

През 1982 г. Бекър говори на конгрес на Историческото дружество на „Титаник“ и описва как корабът се е разцепил на две, преди да отиде под водата. Според описанието на видеото в TikTok, служител на дружеството е взел микрофона от нея и е казал на публиката, че тя греши, въпреки че няма видеозапис на този инцидент.

Въпреки това, на други оцелели със сигурност е било отказвано доверие през десетилетията, след като са твърдели, че „Титаник“ се е разцепил на две. Общоприетото схващане беше, че „Титаник“ е потънал цял. Това се дължеше до голяма степен на показанията на втория офицер Чарлз Лайтолер, на чиито думи се вярваше повече, отколкото на думите на други оцелели. Лайтолер беше най-старшият офицер, оцелял при бедствието, а пътниците бяха дали противоречиви доклади поради хаоса и тъмнината на нощта.

След това, през септември 1985 г., океанографът Робърт Балард локализира „Титаник“ на дъното на Северния Атлантически океан. Когато екипажът му открива останките, те в действителност се оказаха на две части, точно както бяха описали оцелелите.

Въпреки че Бекър не е могла да получи извинение за инцидент, който не е достоверно документиран, тя доживява да види показанията си потвърдени. Тя умира на 6 юли 1990 г. на 90-годишна възраст. Прахът ѝ е разпръснат в морето над мястото, където лежи „Титаник“.