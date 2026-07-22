България

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

Законопроектът предвижда въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 19:43
Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата
Източник: Георги Димитров/Vesti

М инистерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, с който се въвеждат механизъм за проверка на почтеността на служители на длъжности с висок корупционен риск, възможност за работа от разстояние и промени, насочени към привличането и развитието на кадри в държавната администрация. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Предложените изменения са част от изпълнението на мярка „Мерки за борба с корупцията и повишаване на интегритета“ по реформата „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост.

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Законопроектът предвижда въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск. Предлага се за тези позиции да бъдат въведени тестове за почтеност, които да се прилагат при назначаване, при повишаване в по-висока длъжност, както и по мотивирана препоръка на съответния инспекторат.

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Според правителството мярката цели предотвратяване на корупционни прояви, като обхваща длъжности, при които решенията често се вземат без последващ контрол или одобрение от независим орган.

С измененията се предвиждат и по-гъвкави условия за стипендиантската програма в държавната администрация с цел привличане и задържане на млади специалисти и преодоляване на недостига на експерти в отделни професионални области.

Предлага се също усъвършенстване на нормативната уредба за обученията за професионално и служебно развитие на държавните служители, провеждани от Института по публична администрация.

Законопроектът въвежда и възможност за работа от разстояние в държавната администрация. Според Министерския съвет промяната е насочена към модернизиране на административните структури и адаптирането им към съвременните условия на работа, като същевременно се запазват организационните стандарти в публичния сектор.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николета Василева    
Закон за държавния служител държавна администрация борба с корупцията
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