Край на ерата на Орбан, главният прокурор на Унгария подаде оставка

Г лавният прокурор на Унгария заяви, че ще се оттегли от поста си след натиск от страна на премиера Петер Мадяр, който го нарече „марионетка“ на Виктор Орбан.

Габор Балинт Над, назначен миналата година от бившия дългогодишен унгарски министър-председател Орбан, заяви, че подава оставка „единствено с цел да защити интересите на прокуратурата“.

„Функционирането и независимостта на прокуратурата не трябва при никакви обстоятелства да бъдат компрометирани от позорните, политически мотивирани битки около главния прокурор“, посочи той, цитиран от АФП.

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Над добави, че атаките срещу него „далеч са надхвърлили границите на приемливия професионален и обществен дебат“.

След като отстрани Орбан от властта на изборите през април, Мадяр започна кампания за премахване на редица висши държавни служители, сред които и бившият президент Тамаш Шуйок, който беше отстранен чрез конституционна поправка на 19 юли.

Партията на Орбан „Фидес“ определи действията на Мадяр като „автократични“ - обвинение, което често беше отправяно към самия Орбан по време на неговото управление.

Оставката на главния прокурор беше обявена ден след като център за данни, в който се съхраняват сървъри на „Фидес“, беше обискиран заради обвинения в корупция.

Премиерът приветства оставката на Над, която ще влезе в сила в края на август.

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„С това страната се освободи от още една от марионетките на Орбан, които възпрепятстваха прехода към демокрация“, заяви Мадяр.

„Господа, кой ще бъде следващият?“, добави той.

Над беше назначен за деветгодишен мандат едва миналата година, след като преди това беше началник на кабинета на своя предшественик и съюзник на Орбан - Петер Полт.

Полт напусна прокуратурата, за да оглави Конституционния съд, но мандатът му ще приключи предсрочно заради същата конституционна поправка, с която беше отстранен Шуйок.

Над беше критикуван заради бавното разследване на предполагаеми злоупотреби, свързани с фондации на Унгарската централна банка, създадени по време на управлението на бившия ѝ управител Дьорд Матолчи, друг съюзник на Орбан.

Миналата година Държавната сметна палата установи нередности и финансови загуби в размер на стотици милиони евро в централната банка, но до момента не са повдигнати обвинения.

Главният прокурор беше подложен на критики и за предполагаемата си роля в задържането на група украински банкови служители, които пренасяли големи суми пари и злато през Унгария, което доведе до дипломатическо напрежение между двете държави.

През юни висш прокурор подаде оставка заради „професионални различия“ с кабинета на Над относно начина, по който е било водено разследване по случая.

Над заяви, че е изпратено „изключително негативно послание“ от факта, че някои обществени фигури са настоявали за отстраняването му „единствено защото текущите наказателни производства не се развиват така, както са си представяли“.