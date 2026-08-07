Каква е истината за "златните" ливади край АЕЦ "Козлодуй"

Н астоящият директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" заяви пред NOVA, че първоначално е било планирано дружеството да закупи частен терен край централата на завишената цена. След като случаят предизвикал обществен скандал, били изготвени оценки и на държавни терени около централата на още по-висока стойност като аргумент в защита на сделката.

Бившият директор на дружеството Петьо Иванов обаче твърди, че оценките и преговорите са били извършвани от ръководството на АЕЦ "Козлодуй", а не от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". По думите му дружеството единствено е приело вече изготвените оценки с максимална стойност и не е имало възможност да ги оспори.

"Това е максималната оценка на тази земя, те, ако са поискали, биха могли да я апортират и на по-ниска стойност, което не са направили. Впоследствие като дружество ние само приемаме резултатът от тази оценка и нямаме възможност дори да реагираме срещу една такава неадекватна стойност на оценката", заяви Иванов.

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"Ние, като дружество, сме поискали от нашия собственик "АЕЦ Козлодуй" да влезе в преговори със собственика на земята - "Интерпром" и когато придобие тази земя, да я апортира отново в капитала на дружеството. Т.е. през целия процес преговорите и оценките на тези земи са били движени от "АЕЦ Козлодуй", допълни Иванов.

В крайна сметка сделката за частния имот не е била осъществена, а средствата, предвидени за нея, остават по сметките на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". Министърът на енергетиката Ива Петрова е подала сигнал до прокуратурата по случая. От частната компания "Интерпром" са отказали коментар.

Припомняме, че преди дни Петрова съобщи за предполагаеми нарушения около проекта за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй", свързани с оценката на земи в района на централата.

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По думите ѝ незастроени терени са били оценени на около 1600 евро за квадратен метър, за да се обоснове закупуването на частен имот на сходни цени. Според министъра държавни земи са били оценени на изключително висока стойност, което е позволило да бъде завишена и цената на частен терен от 68 декара край село Хърлец, собственост на компанията "Интерпром".

Тя посочи, че през 2025 г. Министерството на енергетиката е предоставило 250 млн. евро на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" за изкупването на земи.