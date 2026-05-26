България

Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

Вижте какво време ни очаква във вторник и през следващите няколко дни:

26 май 2026, 06:18
Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево

Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево
Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли
Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София
Какво време ни очаква до края на май

Какво време ни очаква до края на май
Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас
Товарен бус изгоря при пожар във Варна

Товарен бус изгоря при пожар във Варна

В ремето във вторник ще е предимно слънчево, след обяд – с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

Ще е топло, с максимални температури между 27° и 32°, в София – около 27°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Какво време ни очаква до края на май

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд – с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 16–17°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Над планините

преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра – около 11°.

В сряда

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух.

По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а има условия и за градушки.

В четвъртък

въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северозападен, а в източните райони – север-североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса.

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Времето Температури Валежи Вятър Черноморие Планини Студен фронт Градушки НИМХ
Последвайте ни
Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Никога не пийте вода с лимон с тези храни: Рискувате сериозни проблеми

Никога не пийте вода с лимон с тези храни: Рискувате сериозни проблеми

Тръмп отправи историческо искане към арабските страни и Иран

Тръмп отправи историческо искане към арабските страни и Иран

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
8 причини защо кучето ви хърка

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка
Ексклузивно

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Преди 23 часа
Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път
Ексклузивно

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Преди 23 часа
Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане
Ексклузивно

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Преди 23 часа
Малко популярни, но практични функции в Windows
Ексклузивно

Малко популярни, но практични функции в Windows

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Свят Преди 7 часа

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Свят Преди 8 часа

Маргрете Втора е много популярна в Дания заради това че модернизира монархията

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

България Преди 10 часа

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Свят Преди 10 часа

Депото е част от веригата за снабдяване с гориво на руската армия

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Свят Преди 11 часа

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Свят Преди 12 часа

Москва: Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Свят Преди 13 часа

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Свят Преди 13 часа

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Свят Преди 14 часа

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Свят Преди 14 часа

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Свят Преди 14 часа

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Свят Преди 15 часа

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

България Преди 15 часа

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

<p>Лили Иванова след втория концерт в зала &bdquo;Олимпия&ldquo;: Щастлива съм, показах моето изкуство</p>

Лили Иванова след втория концерт в зала „Олимпия“: Щастлива съм, показах моето изкуство, беше невероятно удоволствие

Любопитно Преди 16 часа

В продължение на почти два часа, най-голямото име в българската поп музика представи едни от най-големите си хитове, заедно с нови песни

,

Жертвоприношение в името на науката: Защо пръстите и зъбите на Галилео Галилей се пазят в музей

Любопитно Преди 16 часа

Когато Галилео умира през 1642 г., Католическата църква категорично отказва да позволи той да бъде погребан в осветена земя заради еретичните му за онова време теории

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Любопитно Преди 17 часа

Гласуването вече е активно, а участниците в него могат да спечелят награди

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Edna.bg

Калин Сърменов – човекът, който превърна Сатирата в кауза

Edna.bg

Ето кой е големият победител за сезона в Нашата игра!

Gong.bg

Христо Янев с коментар за бъдещето си в ЦСКА

Gong.bg

Там, където Фауст продаде душата си на дявола: Историята на Ауербахс Келер - по стъпките на Гьоте

Nova.bg

Възстановиха подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места

Nova.bg