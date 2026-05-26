Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

Какво време ни очаква до края на май

В ремето във вторник ще е предимно слънчево, след обяд – с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

Ще е топло, с максимални температури между 27° и 32°, в София – около 27°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд – с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 16–17°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Над планините

преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра – около 11°.

В сряда

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух.

По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а има условия и за градушки.

В четвъртък

въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северозападен, а в източните райони – север-североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса.