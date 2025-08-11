Свят

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса

11 август 2025, 19:19
Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"
Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон
Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна
Европа с големи "страхове" и "надежди" преди срещата Тръмп-Путин за Украйна
ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел
След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция
Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Ю гозападна Франция беше обхваната от силна гореща вълна, като температурите на места в департаментите Шарант и Од достигнаха до 43 градуса, предаде АП. 

В департамент Од, известен с много лозя и растителност, все още има разположени стотици пожарникари по склоновете, където миналата седмица огромен пожари изпепели 16 000 хектара площ. Въпреки че огънят там вече е овладян, властите предупреждават, че няма как да бъде напълно изгасен още седмици напред, тъй като все още тлеят отделни огнища.

Френската метеорологична служба обяви най-високият червен код за горещини в 12 департамента, обхващащи райони от Атлантическия бряг до средиземноморските равнини. Оранжев код е в сила за още 41 департамента, включително в съседна Андора. 

На снимки в социалните мрежи се виждат празни улици във Валанс, жители, покриващи прозорците си с алуминиево фолио, за да отблъснат жегата, и туристи, търсещи сянка под чадъри край река Гарона в Тулуза. Горещата вълна започна в петък и се очаква да продължи до края на тази седмица. Тя вече се придвижва на север, като се прогнозират температури от 38 градуса в регион Център – долината на Лоара (Centre – Val de la Loire) и до 34 градуса в столицата Париж.

Съседна Германия също се подготвя за интензивна гореща вълна, съобщи ДПА.

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса. Германската метеорологична служба съобщи, че жегата постепенно ще се усилва, като към края на седмицата все пак се очакват  гръмотевични бури, които може да облекчат горещините. 

В Южна Германия максималните температури днес достигнаха 32 градуса, като утре се очаква температурите да стигнат между 30 и 36 градуса, а температурата през нощта да бъде над 15 градуса. Горещата вълна ще стигне вдругиден и на североизток, където се очакват стойности между 31 и 38 градуса. 

Вижте в нашата галерия препоръки за справяне с жегите

Източник: БТА, Габриела Иванова    
