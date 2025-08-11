Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Ю гозападна Франция беше обхваната от силна гореща вълна, като температурите на места в департаментите Шарант и Од достигнаха до 43 градуса, предаде АП.
В департамент Од, известен с много лозя и растителност, все още има разположени стотици пожарникари по склоновете, където миналата седмица огромен пожари изпепели 16 000 хектара площ. Въпреки че огънят там вече е овладян, властите предупреждават, че няма как да бъде напълно изгасен още седмици напред, тъй като все още тлеят отделни огнища.
Historic heatwave for France.— Met4Cast (@Met4CastUK) August 11, 2025
Many stations are expected to break their all time records today with temperatures likely peaking around 44, maybe 45°C.
Red heat warnings have been issued.
pic.twitter.com/xP18T0M9uD
Френската метеорологична служба обяви най-високият червен код за горещини в 12 департамента, обхващащи райони от Атлантическия бряг до средиземноморските равнини. Оранжев код е в сила за още 41 департамента, включително в съседна Андора.
На снимки в социалните мрежи се виждат празни улици във Валанс, жители, покриващи прозорците си с алуминиево фолио, за да отблъснат жегата, и туристи, търсещи сянка под чадъри край река Гарона в Тулуза. Горещата вълна започна в петък и се очаква да продължи до края на тази седмица. Тя вече се придвижва на север, като се прогнозират температури от 38 градуса в регион Център – долината на Лоара (Centre – Val de la Loire) и до 34 градуса в столицата Париж.
Съседна Германия също се подготвя за интензивна гореща вълна, съобщи ДПА.
We're turning the heat dial even further here...— MetChasers (@MetChasers) August 10, 2025
46c is possible in SW France, toppling all time temperature records
Like mentioned, this is DANGEROUS for EVERYONE, take care and extra safety even if you are healthy
This will be the new norm in a changing climate... pic.twitter.com/dga7epLBZj
Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса. Германската метеорологична служба съобщи, че жегата постепенно ще се усилва, като към края на седмицата все пак се очакват гръмотевични бури, които може да облекчат горещините.
В Южна Германия максималните температури днес достигнаха 32 градуса, като утре се очаква температурите да стигнат между 30 и 36 градуса, а температурата през нощта да бъде над 15 градуса. Горещата вълна ще стигне вдругиден и на североизток, където се очакват стойности между 31 и 38 градуса.
