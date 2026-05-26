Нетаняху: Израел е във война с "Хизбула"

Той посочи, че "Хизбула" използва "различни видове дронове" срещу Израел

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е "във война с "Хизбула" и обеща засилване на ударите срещу подкрепяната от Иран шиитска милиция след серия от атаки с дронове, предаде ДПА.

В изявление в "Телеграм" той посочи, че "Хизбула" използва "различни видове дронове" срещу Израел и че специален екип работи по противодействие на заплахата. По думите му израелските сили са убили над 600 бойци на групировката през последните седмици.

"Няма да сваляме крака от педала. Напротив – наредих да натиснем още по-силно", заяви Нетаняху.

Израелската армия съобщи в Екс, че е нанесла удари по цели на "Хизбула" в долината Бекаа и други райони на Ливан. По-рано военните съобщиха за два нови удара с дронове срещу Северен Израел, при които няма пострадали.

Според израелски медии армията все още не е намерила ефективно решение срещу атаките с дронове. Ливанското шиитско движение заяви, че е извършило четири удара днес, припомня Франс прес.

Макар между Израел и Ливан да действа примирие от средата на април, размяната на атаки по границата продължава, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушения. В Ливан почти ежедневно се съобщава за жертви. Израелските сили продължават да поддържат войски в южен Ливан, а "Хизбула" отказва преговори.

Междувременно израелските медии съобщиха, че Нетаняху е бил приет в болница в Йерусалим късно снощи за стоматологично лечение. Преди около месец 76-годишният премиер обяви, че е преминал лечение за злокачествен тумор на простатата и увери, че е в добро здраве. Той добави, че е забавил публикуването на данни за здравословното си състояние, за да не бъде използвано от иранското ръководство за пропагандни цели.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
