България

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Според адвокат Зорница Костова хората, които трябвало да издирват Васил Михайлов, му помагали

25 май 2026, 19:38
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли
Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София
Какво време ни очаква до края на май

Какво време ни очаква до края на май
Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас
Товарен бус изгоря при пожар във Варна

Товарен бус изгоря при пожар във Варна
Кал, тиня и унищожени домове: Каква е равносметката след потопа в Северна България

Кал, тиня и унищожени домове: Каква е равносметката след потопа в Северна България
Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Г лавна дирекция „Национална полиция”, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане, дава я на тези, които трябва да бъдат издирвани, за да могат те да се крият. Това заяви в предаването "Здравей, България" по NOVA Зорница Костова. Тя е адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов, известен с прякора си Прокурорския син.

Според нея хората, които трябвало да го издирват и разполагали с най-своевременната информация за локацията му, му помагали да изчезне. „Това, което ми е споделено конфиденциално засега, е, че всъщност са се ползвали парични средства. Не толкова някакви симпатии към господин Михайлов, но чиста проба бизнес”, разкри Костова.

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

Според информацията ѝ по време на укриването си Васил Михайлов потърсил и получил медицинска помощ след като пострадал при палеж. Въпреки че полицията знаела за това, той не бил задържан. „При боравене с огън Михайлов получил известни изгаряния и посетил пернишката болница с чужда лична карта”, уточни адвокат Костова. Тя припомни и друг случай от миналото, когато пострадали от негови действия потърсили лекарска помощ, но опитите им били осуетени, а Михайлов излизал от здравното заведение с техните амбулаторни листи.

Въпреки че МВР локализира и задържа Михайлов, юристът изрази сериозен песимизъм относно развитието на случая в прокуратурата. Като пример Костова посочи досъдебното производство за отвличане и рекет, образувано още през 2025 година. Според нея от един момент нататък по делото не се случва нищо. „Причините са две: или нежелание, или чиста проба мързел, или някаква друга причина”, подозира адвокатът.

В изявление вътрешният министър потвърди, че дългият процес по установяване на Михайлов е помогнал да се разберат кои са хората, които са го подпомагали и покровителствали през това време. „Там има интересни имена. Има хора, инфилтрирани в системата на най-различни нива. Идентифицирали сме ключовите такива. Те ще бъдат изведени оттам, а няколко от тях ще бъдат изведени от системата”, категоричен бе Иван Демерджиев.

Хора, свързани с институции, са помагали на Васил Михайлов да се укрива

В ефира на предаването „Твоят ден“ бяха обсъдени твърденията на адвокат Зорница Костова, според която съществуват данни за нерегламентирани действия и корупционни практики в системата на МВР, свързани с издирването на обвиняемия Васил Михайлов. По думите ѝ служители, които е трябвало да съдействат за неговото задържане, са разполагали с информация за местонахождението му и са подпомагали укриването му срещу заплащане.

Темата предизвика остри коментари в студиото от страна на бившия директор на Националната следствена служба и бивш изпълняващ функциите главен прокурор Бойко Найденов, както и на бившия ректор на Академията на МВР Милен Иванов.

Бойко Найденов определи твърденията като „безобразни и скандални“, ако бъдат потвърдени, тъй като засягат „високо звено в системата на МВР“. По думите му става дума за възможен сериозен пробив в Главна дирекция „Национална полиция“, която по принцип трябва да е ключова структура в борбата с престъпността.

Той подчерта, че прокуратурата е длъжна незабавно да започне проверка, ако има данни за престъпление, включително срещу длъжностни лица. В същото време обаче Найденов заяви, че подобни случаи не са напълно изненадващи, тъй като корупционни практики съществуват в различни звена на системата.

Бившият прокурор отбеляза, че проблемът не се корени само в заплащането, а в липсата на ефективни механизми за контрол и превенция. Той даде пример и от международната практика, подчертавайки, че корупцията съществува дори при високо платени професии.

От своя страна доц. Милен Иванов акцентира върху това, че корупцията се поддържа от страх и липса на ефективен вътрешен контрол. Според него в структурите на МВР съществува публична тайна за нередности, но често липсва готовност за сигнализиране и свидетелстване.

Той посочи, че системата за вътрешен контрол е недостатъчна спрямо мащаба на Министерството и че наказателното преследване само по себе си не е достатъчно ефективно. По думите му основният акцент трябва да бъде върху превенцията, а не единствено върху наказването на вече извършени нарушения.

Иванов предложи и структурна реформа, включително ясна и професионална кадрова система в МВР, независима от политическо влияние, която да гарантира предвидима кариера и по-нисък риск от зависимости.

Припомняме, че в събота прокурорският син беше вкаран в затвора за изтърпяване на ефективна присъда от 1 година и 8 месеца. Срещу него все още се водят и други дела – едно от тях вече е в съдебна, а други – в досъдебна фаза.

Източник: NOVA    
Корупция в МВР Васил Михайлов Зорница Костова
Последвайте ни
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
BMW M3 върви към края си: 2027 е последната моделна година

BMW M3 върви към края си: 2027 е последната моделна година

carmarket.bg
25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка
Ексклузивно

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Преди 12 часа
Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път
Ексклузивно

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Преди 12 часа
Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане
Ексклузивно

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Преди 12 часа
Малко популярни, но практични функции в Windows
Ексклузивно

Малко популярни, но практични функции в Windows

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Свят Преди 1 час

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Свят Преди 2 часа

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Свят Преди 3 часа

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Свят Преди 4 часа

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Свят Преди 5 часа

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

България Преди 5 часа

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

<p>Лили Иванова след втория концерт в зала &bdquo;Олимпия&ldquo;: Щастлива съм, показах моето изкуство</p>

Лили Иванова след втория концерт в зала „Олимпия“: Щастлива съм, показах моето изкуство, беше невероятно удоволствие

Любопитно Преди 5 часа

В продължение на почти два часа, най-голямото име в българската поп музика представи едни от най-големите си хитове, заедно с нови песни

,

Жертвоприношение в името на науката: Защо пръстите и зъбите на Галилео Галилей се пазят в музей

Любопитно Преди 6 часа

Когато Галилео умира през 1642 г., Католическата църква категорично отказва да позволи той да бъде погребан в осветена земя заради еретичните му за онова време теории

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Любопитно Преди 6 часа

Гласуването вече е активно, а участниците в него могат да спечелят награди

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Свят Преди 6 часа

Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще търси „алтернативни варианти“, ако дипломацията с Техеран се провали

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

България Преди 7 часа

Полицейската операция е започнала на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съвместно с Агенция „Митници“

<p>Важно за пътуващите: Промени в движението на влаковете през Централна гара София</p>

Важно за пътуващите: Временни промени в движението на влаковете през Централна гара София

България Преди 8 часа

Те касаят организацията в източното направление между гарите Централна, Подуяне пътническа и Искър

След ремонт за 1,4 млн. лв. по ПВУ: Мухъл, влага и падаща мазилка в държавна психиатрия

След ремонт за 1,4 млн. лв. по ПВУ: Мухъл, влага и падаща мазилка в държавна психиатрия

България Преди 8 часа

Омбудсманът сезира Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 8 часа

Не пропускайте новите епизоди на риалити формата от понеделник до сряда в 20:00 ч.

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Свят Преди 9 часа

Малко след острото предупреждение Мохамад Багер Галибаф беше преизбран за председател на иранския Меджлис

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Свят Преди 9 часа

Съоръжението, според Киев, играе важна роля в снабдяването с гориво на Москва и околните райони

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Калин Сърменов – човекът, който превърна Сатирата в кауза

Edna.bg

Задържаха турската звезда Серенай Саръкая

Edna.bg

Масова чистка в Милан, Алегри е аут

Gong.bg

НА ЖИВО: Лудогорец – ЦСКА, съставите

Gong.bg

20-годишен от Благоевград е с повдигнато обвинение за умишлено убийство след трагедията в "Струмско"

Nova.bg

До какви наркотици имат достъп подрастващите у нас и кои са най-опасни

Nova.bg