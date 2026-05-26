Неочаквано откритие: До 10 часа упражнения седмично спасяват сърцето от инфаркт и инсулт

Н ово проучване преосмисля правилата за това колко време трябва да тренираме всяка седмица, за да си осигурим здраво сърце. Оказва се, че става дума за много по-сериозно натоварване, отколкото ни казваха досега.

Настоящите насоки на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и други здравни агенции препоръчват възрастните да отделят поне 150 минути за умерена аеробна активност и да правят две силови тренировки седмично. Новото изследване обаче предлага седмично количество, което е три до четири пъти по-високо, за да се намали реално рискът от инфаркт и инсулт.

Според проучването, публикувано в British Journal of Sports Medicine, възрастните трябва да прекарват между 560 и 610 минути седмично в умерена до интензивна физическа активност. Това са цели девет до десет часа на седмица!

Анализирайки данните на повече от 17 000 жители на Обединеното кралство, китайски изследователи са измерили нивата на физическа активност и стойностите на VO2 max(максималното количество кислород, което тялото усвоява по време на интензивно натоварване), за да оценят тяхната кардиореспираторна издръжливост.

Ниската кардиореспираторна подготовка (показател за това колко ефективно сърцето, белите дробове и мускулите доставят и използват кислорода) често е свързана с по-висок риск от инфаркт, инсулт и преждевременна смърт. Участниците в експеримента са носили устройство на китката си в продължение на една седмица, за да записват движението си, преминали се тест на велоергометър за измерване на VO2 max, като успоредно с това са отчетени индексът им на телесна маса, сърдечната честота в покой и кръвното им налягане.

Възрастните, които са спазвали досегашната препоръка от 150 минути упражнения седмично, са отбелязали умерено намаление на сърдечно-съдовия риск – едва с 8% до 9%. За постигане на значителна защита обаче (намаляване на риска с над 30%) се препоръчват въпросните между 560 и 610 минути движение – обем, който са успели да постигнат едва 12% от участниците в изследването.

Хората с най-ниски нива на физическа подготовка се нуждаят от допълнителни 30 до 50 минути активност на седмица, за да получат същата защита за сърцето, каквато имат по-тренираните. Например, за да постигнат 20% намаление на сърдечно-съдовия риск, хората в по-слаба форма се нуждаят от 370 минути седмично, докато на тези в отлична кондиция са им достатъчни само 340 минути.

Изследователите отбелязват, че участниците в извадката може да са били в по-добра физическа форма от средностатистическото население и че е направена комплексна оценка на тяхната кардиореспираторна издръжливост. Въпреки това констатациите им показват, че стандартната препоръка от 150 минути седмично е абсолютният минимум за превенция на опасни сърдечни инциденти.

Отделно проучване, разглеждащо влиянието на спорта върху сърцето, установи интересни различия между половете. Жените, които са достигали целта от 150 минути, са имали 22% по-нисък риск от коронарна болест на сърцето – в сравнение с едва 17% намаление при мъжете. Когато жените са тренирали повече (до 250 минути седмично), техният риск е спадал с 30%, докато мъжете са трябвало да тренират цели 530 минути, за да извлекат същата здравословна полза.