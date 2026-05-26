Неочаквано откритие: До 10 часа упражнения седмично спасяват сърцето от инфаркт и инсулт

Ново изследване преобръща досегашните здравни препоръки. Оказва се, че познатите 150 минути спорт на седмица са само абсолютният минимум. За истинска защита от кардиологични проблеми учените вече съветват да отделяме между 9 и 10 часа

26 май 2026, 06:20
Н ово проучване преосмисля правилата за това колко време трябва да тренираме всяка седмица, за да си осигурим здраво сърце. Оказва се, че става дума за много по-сериозно натоварване, отколкото ни казваха досега.

Настоящите насоки на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и други здравни агенции препоръчват възрастните да отделят поне 150 минути за умерена аеробна активност и да правят две силови тренировки седмично. Новото изследване обаче предлага седмично количество, което е три до четири пъти по-високо, за да се намали реално рискът от инфаркт и инсулт.

Според проучването, публикувано в British Journal of Sports Medicine, възрастните трябва да прекарват между 560 и 610 минути седмично в умерена до интензивна физическа активност. Това са цели девет до десет часа на седмица!

Анализирайки данните на повече от 17 000 жители на Обединеното кралство, китайски изследователи са измерили нивата на физическа активност и стойностите на VO2 max(максималното количество кислород, което тялото усвоява по време на интензивно натоварване), за да оценят тяхната кардиореспираторна издръжливост.

Ниската кардиореспираторна подготовка (показател за това колко ефективно сърцето, белите дробове и мускулите доставят и използват кислорода) често е свързана с по-висок риск от инфаркт, инсулт и преждевременна смърт. Участниците в експеримента са носили устройство на китката си в продължение на една седмица, за да записват движението си, преминали се тест на велоергометър за измерване на VO2 max, като успоредно с това са отчетени индексът им на телесна маса, сърдечната честота в покой и кръвното им налягане.

Възрастните, които са спазвали досегашната препоръка от 150 минути упражнения седмично, са отбелязали умерено намаление на сърдечно-съдовия риск – едва с 8% до 9%. За постигане на значителна защита обаче (намаляване на риска с над 30%) се препоръчват въпросните между 560 и 610 минути движение – обем, който са успели да постигнат едва 12% от участниците в изследването.

Хората с най-ниски нива на физическа подготовка се нуждаят от допълнителни 30 до 50 минути активност на седмица, за да получат същата защита за сърцето, каквато имат по-тренираните. Например, за да постигнат 20% намаление на сърдечно-съдовия риск, хората в по-слаба форма се нуждаят от 370 минути седмично, докато на тези в отлична кондиция са им достатъчни само 340 минути.

Изследователите отбелязват, че участниците в извадката може да са били в по-добра физическа форма от средностатистическото население и че е направена комплексна оценка на тяхната кардиореспираторна издръжливост. Въпреки това констатациите им показват, че стандартната препоръка от 150 минути седмично е абсолютният минимум за превенция на опасни сърдечни инциденти.

Отделно проучване, разглеждащо влиянието на спорта върху сърцето, установи интересни различия между половете. Жените, които са достигали целта от 150 минути, са имали 22% по-нисък риск от коронарна болест на сърцето – в сравнение с едва 17% намаление при мъжете. Когато жените са тренирали повече (до 250 минути седмично), техният риск е спадал с 30%, докато мъжете са трябвало да тренират цели 530 минути, за да извлекат същата здравословна полза.

Източник: nypost.com    
Учени разкриха възрастта, на която пушенето става изключително смъртоносно

Учени разкриха възрастта, на която пушенето става изключително смъртоносно

Любопитно Преди 7 минути

Две проучвания за пореден път доказват, че няма безопасна доза никотин или „приемлива" възраст за пропушване. Колкото по-рано тийнейджърът или младият човек се откаже от този навик, толкова по-голям е шансът съдовата му система да достигне до дълбока старост без катастрофални последици

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Свят Преди 7 часа

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Свят Преди 9 часа

Евакуационните зони остават в сила

Горещата вълна във Франция взе жертви

Горещата вълна във Франция взе жертви

Свят Преди 9 часа

За 8 департамента е издаден за утре оранжев код за опасно горещо време

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

България Преди 10 часа

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

България Преди 10 часа

Според адвокат Зорница Костова хората, които трябвало да издирват Васил Михайлов, му помагали

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Свят Преди 10 часа

Депото е част от веригата за снабдяване с гориво на руската армия

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Свят Преди 11 часа

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Свят Преди 13 часа

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Свят Преди 13 часа

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

България Преди 14 часа

Главен път Е-79 бе напълно затворен за движение и в двете посоки

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Свят Преди 14 часа

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Свят Преди 14 часа

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Свят Преди 14 часа

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Свят Преди 15 часа

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

България Преди 15 часа

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

